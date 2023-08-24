含著興奮的熱淚，乘坐飛快的京滬高鐵，歸心似箭地，進去！掛著悽楚的串串淚珠，乘坐緩慢的硬席區間車，頻頻回首地，離開！這就是我為期一周的南京尋根苦旅的括弧。

在高鐵上，心神忐忑，窗外飛逝的高樓大廈已索然無味，倒是那些老舊的瓦屋很吸睛，因為它們就是我想要一親的根的影子。

出乎我的意料，終點站不是下關也不是中華門外，而在玄武湖旁，這也好，省下了不少寶貴時間。異於童年跟隨雙親來遊的懵懂，如今，才略懂得去讀去品。

面對一湖碧波，就想起了當年李煜和大小周后在這裡划船戲水時所唱的春光好詞：「蘋葉軟，杏花明，畫船輕，雙浴鴛鴦出綠汀，棹歌聲。春水無風無浪，春天半雨半晴。紅粉相隨南浦晚，幾含情。」還有唐朝詩人韋莊對著湖畔台城柳色的感嘆：「江雨霏霏江草齊，六朝如夢鳥空啼。無情最是台城柳，依舊烟籠十里堤。」如煙往事沉水底，它也因這些前朝舊事，平添了一分凝重的絢爛。

少小離家老大回，但因鄉音未改、街名依舊，因此，當我揮別玄武湖，即時就融入了人群，無絲毫隔閡，沒半點生疏，只是近鄉情怯，心情特別沉重。

尤其出了中華門，走完雨花路左手邊的掃帚巷，突然映入眼簾的景象令我大吃一驚。沒想到記憶中的綠油油美麗小村已不復存，取而代之的卻是一片牆垣斑駁、破敗不堪很是擁擠的矮屋。更教我嚇呆的是，我的根——養德村三十一號，已經消失，一時悲從中來，嚎啕大哭跌坐於地。

也許是尾隨的頑童報信，緊鄰出來一名白髮老婆婆，問我為何這麼傷心？我一時哽咽地說不上話來，只一味地捶打著地，她倒很機敏，立即問道：「王黄氏是你什麽人？」我拭淚說：「我奶奶」。她接著就略為說了一段我家故事。

原來為了堅守這棟三間兩廂瓦房，不肯跟去台灣的祖母於數年前過世，她菸鬼弟弟黃龍翔便把這棟房子占據了。聽到這裡，我激動得打岔：「房地契在我手裡，他哪有資格？」老婆婆認為合情合理，於是指引我去找村長，爭取拆遷後的權益。

村長是名年輕人，歲數比我小一大截，陳年的街坊往事，他根本一無所知，他雙手一攤，叫我去區公所。區公所就在雨花路的梢頭，好一幢氣派大樓，當我對辦事員說明來意，他愛理不理地敷衍說：「你走錯了門，這裡不管房地產 ，你該去地政局。」接著顧左右而去。

我跨出那個衙門後，立即打的，很快地來到南京市地政局，沒想到又被推回區公所。我像個皮球，來來去去，被踢了三天，真嘔人！但更怪自己粗心沒帶房地契。