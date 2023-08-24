在姑公胡先驌身邊的日子(下)

小姨昭靜讓我住在書房旁邊的一間小屋子裡，這間屋子沿牆除了書櫃之外，也有一個小床。她說：「想看什麼書自己去拿，看完放回去就好了！」這幾個書櫃裡有許多中國文學名著，如「儒林外史」、「二十年目睹之怪現狀」、「西遊記」、「三國演義」、「三言二拍」筆記小說等。

我很享受在這裡讀書的日子，看過了「醒世恆言」和「古今小說」之後，又讀起「三國演義」。一次，姑公走過來問我：「你看什麼呢？有沒有問題？」我正好看到諸葛亮草船借箭一段，不由得問道：「諸葛亮怎麼算得這麼準？會借東風，連老天爺也這麼幫忙？」姑公說：「你接著看，到後面幾章就明白了。」

沒想到，第二天午飯時，姑公拿出四十元錢給我說：「下午你去北京 工人俱樂部買六張戲票，馬連良、張君秋、裘盛戎、馬富祿等名角正在那裡演出『赤壁之戰』。這是中國京劇一團和二團聯合演出，難得的機會，咱們全家一起去，你要挑最好的座位買。」昭靜小姨笑說：「今天沾了壬保（我的小名）的光，老爸居然破財請大家看大戲了！」

我遵命前往宣武門外的北京工人俱樂部，順利地買到了戲票。那是一座新建成不久的大劇院，我們的座位是樓下第二排正中的六個座位。售票員細心地囑咐我說：「這是最好的位置，演出時間是下個周日晚上七時三十分，小心點不要把票丟了！」

演出那天，傍晚微風習習，涼爽宜人。北京工人俱樂部門前已經聚集了許多人，很多人手裡舉著鈔票，嘴裡高呼：「哪位有富餘票？」我們穿過熙熙攘攘的人群走進劇場。我看了一下演出內容簡介有：草船借箭、蔣幹盜書、借東風、苦肉計、火燒連營……等十來個折子戲，一個接著一個組成了「赤壁之戰」這齣大戲。馬連良扮演的諸葛亮，裘盛戎扮演的魯肅，張君秋扮演的周瑜，馬福祿扮演的蔣幹……接踵登場，精采的唱腔和武打，贏得了觀眾陣陣掌聲和喝彩聲。

我以前很少有機會看京戲，記憶中只看過三叉口的武打，還有一次看文戲，悠長的唱段讓我差點睡著了，這次的「赤壁之戰」卻令我深深陶醉其中。姑公安排的這次京戲觀賞，給我留下了終生難忘的深刻印象。這是一九五九年夏天的事。

有一次我翻閱姑公的植物標本冊，翻到北美紅杉一冊。姑公看到了，就給我解釋說：「這是我在加州大學 時採集的美國紅杉樹標本，它們有羽毛狀的葉子，橢圓球形的種子，是一年四季不落葉的長青喬木，只有在美西加利福尼亞州溫和濕潤的氣候下才能生長……。」我那時在讀高中，雖然聽明白了，但是沒有深究，錯過了向智者賢人請教的機會。

沒想到幾十年後，我會移居美國加州，家門口就種了好幾棵挺拔俊美的紅杉樹。此時我才知道，加州的紅杉樹與中國的「活化石」水杉，都是億萬年前的孑遺生物；它們有類似的枝幹、葉片和球果，是同一個大家族裡的「姊妹」，而我的姑公就是被譽為「水杉之父」的世界著名植物分類學家。

二○一六年秋末，我和小表舅德焜與廬山植物園 研究員胡宗剛先生結伴，專程走訪了湖北利川磨刀溪和小河村水杉壩，拜謁了一號、二號水杉模式樹，實地了解了水杉原生地的山川環境和風土人情。水杉能夠歷經六次冰川時期而存活至今，並非偶然，是因為秦嶺以南的縱谷地勢，保存溫暖濕潤的小氣候所致。從二○一四年起，德焜開始策畫主編「胡先驌全集」，由江西人民出版社出版，並得到了國家出版基金的支持，原計畫在二○一八年問世。哪知工程量實在浩大，胡先驌的中、英文著作，及科學、教育、詩歌、社會和政論諸方面的論文和佚文越聚越多，原計畫的十五卷最終變成了十九卷，近一千三百萬字。

在二○一八到二○二二的這幾年裡，我的三個表舅和小姨都先後離世，除小表舅德焜外，其他人連「全集」的樣書也未及看見。幸虧胡老先生的晚生、後輩和發燒友眾多，在胡老的孫女胡曉江教授接班後，眾編委與出版社通力合作，排除萬難，最終於二○二三年付印出版，大功告成！「胡先驌全集」的新書發布會在二○二三年五月二十四日胡先驌誕辰日在國家植物園舉行，可謂功德圓滿。值此「胡先驌全集」出版之際，想起在姑公胡先驌身邊快樂的日子，寫下這篇文字，遙寄對諸位先輩的思念之情！