在姑公胡先驌身邊的日子(上)

胡先驌先生和四個兒女及外孫女，約一九五七年在北京留影。

在五、六○年代，我每次走近北京 石駙馬大街八十三號那坐南朝北的大紅門，常聽到哄鬧吵雜的機器聲，因為東邊的鄰居是「光明日報」的印刷廠。大紅門東面的石牆上凹刻著梁啟超先生題寫的「靜生生物調查所」幾個大字，下面還有「民國十七年（一九二八）題記。」

靜生生物調查所建立於一九二八年，是在中華民國 「黃金十年」中成立的民辦科研機構，專門從事中國的動植物調查。在靜生所存續的二十多年間，它為中國培養了一大批著名的生物學家，還創建了廬山森林植物園 、昆明農林植物研究所等多個研究機構，幫助盧作孚建立中國西部科學院生物研究所。

靜生所的生物學家做出過大量科學發現，其中以一九四八年胡先驌發現「活化石」水杉最為著名。靜生所被後世譽為「中國最有成就的生物學研究機構」，胡先驌也被尊為中國現代植物學的奠基人和領袖。

我外公的妹妹張景珩女士，張家晚輩叫她「孃孃」（就是姑姑的意思），我叫她「姑婆」。姑婆是民國初年的知識女性，是位護士，思想開明。姑婆是胡先驌的續弦，張家晚輩稱胡先驌為「新姑父」，但我不明白這個「新」字從何而來。按親屬關係，胡先驌是我的「姑公」，我一直稱他為「公公」。

我上中學時，跟母親回北京，常去的就是我大舅家和姑婆家。姑婆與姑公生有四個兒女，昭靜、德耀、德煇、德焜；加上姑公的第一任王夫人所生的昭文和德熙，共有四男二女。我媽媽和昭文、德熙年齡相近，小時候一起成長，於是我媽媽隨姑婆所生的幾個孩子一起，稱呼姑婆為「親媽」。

姑婆患有哮喘病，五十多歲時身體健康狀況已不太好。在她臥房的方桌上、五屜櫃頂、床頭燈旁，到處堆著藥瓶藥袋。在我印象中，她臥床的時間比起床的時間要多得多。

那時姑婆已經難得自己料理家務了，小姨昭靜不僅要照顧父母，還要管家理財。胡家常叫外賣，小姨和小表舅德焜平時也會自己動手做飯。一次小表舅切菜不慎切到自己左手的三個手指，鮮血淋漓。多虧姑婆存有幾瓶雲南白藥，及時敷藥包紮才止住了鮮血，小表舅又吞了白藥瓶中的兩粒止痛子，才鎮住了疼痛。這是我第一次目睹中藥的奇效。

姑公家有大小十來間房，每個房間幾乎都有式樣相同的書櫃。書櫃上層是玻璃門，擺的多是外文書，有三五個櫃子裡放的是中文書；下層擺的多是植物標本冊。書櫃大多靠牆而立，也有些背靠背形成了房間的隔牆。

姑公就住在他的書房裡。靠窗放置一張書桌，後面是一個小鋼繃床，薄薄的被褥，上面鋪著一條灰色的單人棉毯。我看到棉毯上連著一根電線，不解地問姑公：「這電線是做什麼用的？」姑公笑著說：「這是電熱毯，是學生送給我的。電線連著電阻絲，毯子會慢慢地發熱。冬天，它對上年紀的人很有用處！」