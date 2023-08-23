小時候，看見家裡有一隻搪瓷罐，像小足球 那麼大，淺紅色，有蓋子，母親常常要麼做了一鍋菜，要麼煮了一鍋湯，然後就盛在這個搪瓷罐裡，開飯時，再舀出來。二、三十年後，妻子進門，也常常用搪瓷罐去有名的西餐館外買羅宋湯，或者別的什麼美味佳餚。看來，搪瓷罐裡也盛了妻子的「媳承婆業」。

上世紀四○年代，我家住在新式里弄，衛生間有美標（American Standard）浴缸，又長又寬，厚厚的鑄鐵缸底，四腳著地，穩穩當當，潔白光滑的搪瓷缸裡，很容易清洗乾淨，我足足用它「泡」了五十年。後來要搬入新屋，裝修時，我還是挑了鐵質搪瓷浴缸，而沒有用價錢便宜的塑膠浴缸。

五○年代，上大學了，我去國營寄賣商店挑選需要的日用品，一個藍灰色的搪瓷臉盆，是單料的，分量很輕，一個搪瓷漱口杯和兩個搪瓷飯碗都是白色的，還有一把熱水瓶，外殼是搪瓷鏤空邊角料鐵皮做的，一抹灰綠色。這些都是價錢便宜的東西，對於沒有經濟能力的學生而言，十分實惠。

那個面盆除了盛水洗臉、沖涼、洗衣裳，更有一種意想不到的用場。

學校在郊區，仲夏以後，中秋之前，天氣暑熱，蚊蟲造反。每當黃昏時分，同學們每人拿一個搪瓷臉盆，盆裡四周和底部蘸了水，擦上洗衣服的肥皂，跑到宿舍外邊的草地上，一手舉起臉盆，前前後後左左右右轉著身子兜，不消十來分鐘，臉盆裡面沾滿了一層黑乎乎的蚊蟲。我們那麼多人，一次出擊，消滅蚊蟲不計其數，搪瓷臉盆是擊落大批「敵機」的強大武器啊！

六○年代初，走上工作崗位，一到單位報到，發給人手一套搪瓷餐具，兩碗一盆，顏色潔白，加上鮮紅的不同工號，各用各的，有益衛生。之後，中午去食堂，一個碗打飯，一個碗舀湯，盆子盛菜，多少年的搪瓷餐，也蠻有滋有味。

七○年代結婚，親朋好友們送的賀禮，有一對五磅搪瓷熱水瓶，大紅顏色，鮮豔奪目，洋溢喜慶氣氛，金色囍字，熠熠生輝，彈眼落睛，畫的是喜鵲飛上梅梢，構圖協調，形象細緻，寓意美好。

再有一對臉盆，雙料的，比較重，結結實實。圖是鴛鴦戲水，一泓池水，碧波漣漪，岸邊柳枝婀娜，一對吉祥鳥，形色動人，象徵婚姻美滿，鰜鰈情深，琴瑟和鳴，祝福夫妻和諧幸福。

還有一對高腳痰盂，其實我們沒有吐痰的習慣，這物件並不需要，放在屋裡，似乎成了擺設。幾年以後，孩子還幼小，抽水馬桶高不可攀，高腳痰盂倒是可以一屁股坐下，於是也算物盡其用了。

在搪瓷用品包打天下的年代，那三件套簡直就是結婚成家的標配。然而還有其他的搪瓷用品陸續進到家裡，都是來自各人單位，有的作為獎品發的，白底上有一個大紅獎字以及獎項名稱、單位名字等等；有的作為福利 發的，白底上有紅字語錄、標語、口號乃至招貼畫什麼的。所有這些帶有十足時代氣息的東西，猶如成了當時的家庭圖騰。

早先並不懂得搪瓷是什麼材質，還以為是鐵質表面塗了特別厚的漆，後來才曉得是金屬表面塗了玻璃材料，經過高溫 燒成瓷釉；用一句不靠譜的說法，那是披上一層瓷的金屬。搪瓷物品固然外表美觀，堅固耐用，但在磕碰跌落時，瓷釉容易脫落，鐵質暴露出來就會生銹，出現孔洞。

我的一個搪瓷杯，用得有年頭了，免不了有幾處斑駁，後來發現底部有一個針頭般的小孔淌水。我用砂皮把那裡的鏽跡磨掉擦乾淨，塗上焊錫膏，再用電烙鐵蘸了錫焊好，搪瓷杯又「滴水不漏」。而這次動手小實驗，也讓我對搪瓷的結構直觀認識一回。

隨著時代發展，五花八門的不銹鋼製品和塑膠製品層出不窮，搪瓷製品逐漸被取而代之。上海曾經有七家搪瓷老廠，撐起中國搪瓷工業的一片天，到了二○○二年，最後一家搪瓷廠關爐關門了，象徵了歷史的一個翻篇。

如今，搪瓷製品已經淡出我們的視線，但是它多少年來曾經服務家家戶戶平凡溫馨生活的情懷，依然蘊藏在人們的記憶裡。