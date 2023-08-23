寒冬的玫瑰花園(下)

從上海千金小姐，到台灣的職業婦女，到面臨挑戰的移民，她從不回顧，只記取周身的美好，帶來信心和希望。她省吃儉用，卻在孫兒女誕生後，即刻開始替他們儲蓄 教育基金。她勤於學習，不僅手不釋卷且隨身攜帶小冊，凡是看到、聽到字義不明的字句，無論是英文、法文甚至西班牙文，她一律抄下以便查字典；佳句、詩詞、哲理諺語，她另外抄錄在筆記本裡。此外，她收集了食譜 、醫護資料、笑話、家事心得……，也各自分門歸類。多年累積，外加足跡踏遍世界各地名勝 古蹟，使她知識淵博，人人樂於與她親近，分享她的閱歷見聞。

她獨立自主，不願麻煩別人。年過八十，她把自己的衣物整理得井井有條，完全用上她本行的圖書管理措施。她惟恐留下太多積存物件，會成為子女的負擔，捐贈了大批家當，甚至丟棄了所有創作原稿和剪報。但是，她寫下了「給孫兒」，細述她伴侶的一生和他的為人處世。她不怕兒孫淡忘她，只怕他們不知道永存在她心中伴侶的好。她甚至準備好自己簡潔的訃聞，終句是：上天予我們記憶力，使我們身處寒冬時，能擁有一座玫瑰花園。

她，是我的母親，王瑛。

我媽九十歲大壽，我事先瞞著她籌辦了一個生日宴。當分散在各地的兒孫們一個個出現在她跟前，她的驚喜是慶生會的高潮。凝望著三代同堂歡欣的家人，我媽心滿意足地說：「你們三個，一個是核子工程師，一個是作曲家，一個是建築師，各有所長，各施所好，每個人既有良伴，又把下一代培育得有孝心有出息，我真福氣。過了九十歲生日，以後每一天可就是額外的紅利囉！」

四個月後，我媽在電話上說她胃不舒服，身子軟綿綿的沒勁兒。我提議，反正已經訂了三天後的機票，我可以提前當晚飛過去陪她。我媽急著阻止：「千萬別，我休息一會兒，過兩天舒服了你們來，一起慶祝你們的結婚紀念日。」

歇了一會兒，她突然有感而發：「好女兒啊，我們母女倆真幸運，個性相近且趣味相投，又知心。答應我，別為我擔心，知道你替我擔心，我才放不下來。」我滿口答應一定做到，兩人心底都明白這是謊言，電話在笑聲裡掛斷。

我媽那夜在睡眠中辭世。

出殯後，我在她的床頭櫃裡發現一個厚厚的資料袋，裡頭是我媽圓潤的柳楷字跡，記載我每一場音樂會的時間、地點、節目，還有她盡可能收集到的樂評。四十餘年我作曲生涯的成果，夜夜在床畔陪著她入夢。