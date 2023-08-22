眷戀一棵故鄉的樹(下)

就是這樣一個有著寒霜的早晨，只是相隔幾天我沒探望，出現在我眼前的卻是如此一幅景象：一枝光禿禿的小小的樹幹，在初冬的風裡站定了身子，接受冷風的捶打，接受冬霜的挑釁，卻屹立著不倒。它一定是已經喊了好幾天我的名字，它等待著和我相見。

我用手輕撫它瘦小的身子，看著它頸上白蠟蠟的傷口，那傷口已經沒有了淚痕，它一定是流乾了它的眼淚。我好後悔，為什麼相隔好幾天都沒有到後院去看看它。我環顧四周，什麼都沒有，除了那隻逍遙著的松鼠，一個活物都沒有，只剩下風，在初冬的日子裡自己自在地歌唱。可是風又哪裡知道我的憂愁？風又哪裡知道我對那片土地和那片土地上獨一無二的南國梨的相思之情？

我決定將它挪到一個更向陽的地方，這本該是幾天前就該做的事情。如果我及時給它搬到更舒適點的家，或許那兇手還不至於對它傷害得如此之深。因為早已經留出來的向陽的一隅應該更好適合它成長，而那片庭院中最好的地塊兒就在我的眼皮底下，無論松鼠和野兔，都不會如此肆無忌憚地欺負一個如此眷戀那片土地的異鄉人。

院子裡蓮花罈子裡的水，在一夜之間由液態變成了固態，我用腳踩了一下，那冰紋絲不動。透過鏡子一樣的冰層，我看到下面乾枯的蓮葉，像一個暮年的老人一樣沉睡著。我更加心疼起我的南果梨小苗，我不知道它是怎樣孤獨地度過昨晚那樣一個冰冷的夜晚？我不敢想像，愈想像心就愈疼；心愈疼，我的自責就愈深。我怪自己的疏懶，竟讓它遭此厄運。將它從西邊挪到東邊最向陽的那片土壤，不是我早就計畫著要做的事情嗎？

先生小心翼翼地用鐵鍬托起它，連帶著它根鬚附近的一小片土壤。一袋子肥碩的黑土，將這個小傢伙團團包圍起來，我用手輕輕扶住它，將附近的黑土踩實。小小的它在一片黑黝黝的土堆裡，仍然站立如一個哨兵，體格瘦小，卻高挺著脊梁。

天空忽然飄起雪花，沒多久，小雪花就變成了冰粒，打在我的臉上，頓覺冰冷刺骨，我不知道我腳下的小傢伙有著怎樣的感覺，但是我猜測它的心一定是熱的，因為它終於盼到了我，而我終於將它從院子西側少見陽光的地方搬離，到一塊它整日都能見到溫暖陽光的所在。

在諮詢了園藝師之後，我在院子裡的倉房裡翻出一塊保溫棉，給它做一件棉襖，幫它穿上，小小的它將在保溫棉的懷抱裡度過這個寒冷的冬天。我不知道經過那麼殘忍的砍頭酷刑之後，它是否還會在明年的春天綻放一身春色？我只是心中不停祈禱，我要用對遼南那片土地的眷戀，喚醒它的一顆心。朋友們說，只要它的根還在，明年的春天它一定還是要發芽的。它肯定會醒來，當它再睜開眼睛的時候，它的視線外，一定會是一個明媚的春天。