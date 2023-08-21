眷戀一棵故鄉的樹(上)

我走進後院，在遍地金黃的落葉中，好不容易才發現我那株南果梨的幼苗。那棵從翻越萬水千山的南果梨果核裡，殘留下來的幾十粒種子中脫穎而出的小苗，終於適應了這裡的土壤，終於長出一棵生命之苗。它還是個孩子，可是從前它那高昂的頭卻莫名地消失了。

是誰？是誰如此狠心？是經常來院子裡的那隻白尾巴野兔？還是每天在院子裡瘋跑的松鼠？我沒有看見，更沒有抓住兇手，我也無法猜測出。我只感覺到那一刻，我的心疼痛無比。我相信有那麼一瞬間，一定是比最高的十級疼痛還要高的那種痛苦，從我的眼睛裡一直衝到頭頂，然後又由頭頂瀑布一樣傾瀉而下，瞬間包圍了我的全身。

我的院子裡只有落葉，和披著一頭白霜的草坪，它們好像理解了我的悲傷一樣，靜靜地一言不發，只是冷漠地看著失魂落魄的我的笑話。「蒹葭蒼蒼，白露為霜，有位佳人，在水一方。」莫名間我忽然想起「詩經」中這幾句。我非佳人，但是我在水這一方思念著故鄉的樹。

這棵南國梨幼苗，寄托了我對那片土地無限的熱愛與懷念。遼南，不是我的家鄉，對我來說，卻比家鄉更為重要。那片土地是讓我這個小人物走出貧瘠的鄉村，走進紛繁的世界的唯一的跳板。

那一年，我在那座城裡的一所中學復讀。是親愛的兄嫂給予最無私的幫助，讓我從高考失利的痛苦中，仍然有機會找到曙光，找到前行的路。就是那個時候，我知道了這種水果，這是一種帶有一股獨特的酒香的水果。從那一刻起，在我的心中沒有任何一種水果能和它媲美。南國梨成了我的最愛。

一晃出國一十八載，重回第二故鄉的機會少之又少，有數的幾次重逢，又恰巧都不在秋季。我與我最鍾愛的水果，幾次相近卻幾次遠離。

去年一個偶然的機會，竟然可以從團購中採購到遼南的南國梨，令我又驚又喜。驚訝的是，原來這個世界真的是很小，南國梨竟然可以跨越白山黑水，來到我居住的地方；喜的是我終於能夠見到了它，還是在異國他鄉。聞到那股特殊的味道，我的心醉了。我突發奇想，萬一我能夠在這邊培育出樹苗呢？那該有多好！我採集了一整個箱子南國梨的種子，仔細清洗、挑選，終於選擇了有二十幾粒種子，將它們虔誠地播撒在土地中，心中祈禱著到春天的時候，可以有幾株幼苗長出來，給我一份歡喜，更給我一份希望。

這一棵幼苗，就是這樣帶著二十幾個兄弟姊妹的願望，最後成功地和我相約在我的西園。我們共同度過了一個憂鬱而悲傷的夏天，我們一同聽著哪裡疫情 氾濫，哪裡又山火 纏綿，哪裡又滔滔洪水 ，哪裡又豔陽高懸。我們心中又同樣有著對美好明天的嚮往和期望。