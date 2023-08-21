那張全家福 ■文妮

風行上世紀九○年代的音樂綜藝節目「同一首歌」，帶動一系列精采節目，連續了多年，是中國人民在紀念特殊時代的音樂和藝術結晶。

在「同一首歌」第一版的第一首歌，是一個小女孩手拿麥克風唱起了：「鮮花曾告訴我，你怎樣走過……」，天幕上出現了我家一九五六年的全家福照片，上面有父母和我們三姊弟（見圖），接下來還有幾張六○年代文革期間的照片，我頓時驚訝得說不出話。這是我家的歷史記憶，在這風行全中國甚至世界的KTV中展現了出來。

那是一九九四年，著名製片人、導演蘇.威廉姆斯（Sue Williams）製作關於中國的長篇紀錄電影，採訪經歷過解放以來的中國人。他透過媽媽在香港 的文友介紹，來洛杉磯 找到我們這家經歷過特殊時代的一家人，希望能得到走過這段歷程的我們，介紹在中國的生活狀況，提供一些影像資料。

採訪定在洛杉磯中國城父母居住的「格蘭公寓」，媽媽來電話讓我那天也去。陽光燦爛初春的一天，我們一家人接受了採訪。

在採訪過程中，我們談到了解放後在中國的生活，媽媽拿出帶來美國的幾本珍貴相簿，大多都是黑白照片，裡頭記錄了我們家曾走過的歷史。

當導演蘇知道我是當年曾下放過農村的知識青年，非常高興地專門與我談話。我向她介紹了在下放農村時的生活經歷，還即興表演了當年學唱樣板戲和跳「忠字舞」。這些都被他們拍攝下來，一些鏡頭和全家福照片被選用在蘇拍攝的中國當代紀錄片系列影片裡。不久，收到導演寄來的一盒卡帶，看到了影片的全部內容。那是一部非常震撼的歷史紀錄片「毛澤東時代」。

幾年後，我的外甥說在學校上歷史的課程，在一部電影「毛澤東時代」中看到外婆和姨媽（媽媽和我），這才知這部紀錄片被很多學校選為教材，而今已經被國會圖書館 收藏，成為很值得紀念的歷史資料了。媽媽從中國帶來的家庭舊照片被收藏，更不曾想到會被「同一首歌」選取作背景。歷史的瞬間，變成不同展示的珍貴記憶，真是奇蹟！