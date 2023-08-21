現在沒聽說「亦工亦農」這個稱號了，城市裡只有「農民工」的稱呼。其實，這兩個稱呼只是大同小異。

一九六八年，具體說就是六十八年前，我在一家化肥廠工作時，交了不少「亦工亦農」的工人朋友，他們同現在的「農民工」一樣，都來自農村戶口，在城市當工人。不過「農民工」是一九八○年改革開放以後出現的新名詞。

當年的亦工亦農這一特殊群體，是在不允許占用農村勞動力的政策放寬後，在農閒的時候，工廠可以招收部分農民勞動力到城裡工廠幹活。而到了農忙季節，亦工亦農的又可以回農村去忙農活，忙完之後，再回到工廠原來的崗位工作。

當年我們廠生產化肥量比較大，但設備落後，所有的技術工種，都是由從城市裡招來的街道青年擔任；體力最重的活，就由亦工亦農的去幹。

我在機修車間那一年，招了一百五十多名全是男勞力的鄉民，他們先後都被分配在爐前、礦石、包裝等車間，全是板車運輸工：有的在礦石坪搬卸汽車運來的礦石，再用翻斗板車推運到正在生產的高爐裡。化肥包裝車間全是灰塵霧茫，他們穿著防護工作服，戴著帽子、口罩 、眼鏡，雙手拉著載滿一袋袋化肥的板車，在車間與庫存之間奔跑不息，與農村的活路相比，他們感到有奔頭，因為有加班費、超額獎。

可是他們在社會福利 和各種待遇上，除了應有的工作服、膠套鞋、帆布手套等勞保用品外，不能享受正式工人的生活福利待遇。那時候是票證時代，買什麼都要憑票，廠有個福利科，經常用化肥交易換來菸酒糖和魚肉票等，發放給正式工人。亦工亦農的也不在乎這些，他們在乎穿著藍色的夾克式工作服回家多光彩，有的還把穿舊的工作服和長筒膠鞋帶回鄉村，給家裡人穿著下地幹活，那才是得意。

我與亦工亦農的小楊交朋友。那是工廠的文藝宣傳隊一次要演出，操坪場地在一個工人宿舍的山坡上。我們正在忙著搬桌椅，搬樂器，中途歇息間，一位大個頭的亦工亦農和幾個人路過，那人就朝他的朋友們揮揮手，喊一聲：「弟兄們，來，去幫幫忙。」幾個人在他的指揮下，不但把桌凳椅全搬到了操坪，還很快搭好了戲台。

當時工會主席劉祥看到了，讚揚中嘆了口長氣。後來我才知道，上面有規定，亦工亦農的工人不能加入工會組織，也不能享受工會的各種待遇，因為他們的身分還是農民。

有一次老劉同我商量，答應了一位亦工亦農廖民強的要求，在文藝晚會節目上，安排他們演唱了一個鄉村的陽戲段子。從此，廖民強也同我交了朋友。他說了，他是鄉村裡能說會唱的青年，聽說城裡招亦工亦農的鄉民，他第一個報了名，心中充滿當一名工人的理想。

亦工亦農的鄉村青年，個個都是笑容滿面走進工廠的。小楊說，他來自一個比較偏僻的窮山村，大隊有兩名亦工亦農的指標，很多青年都在爭取，要進城嘗嘗當工人的風光。經村民投票 選舉，大隊決定，小楊和另一名被推薦。他們離村的時候，像參軍似地有鄉民們歡送。小楊笑得好開心，他說要在工廠掙點錢，回家娶個好老婆。

亦工亦農的月工資不分工種，都是三十八元，糧定量四十斤；只有在高爐推板車運礦石的工人，每月有半斤高溫食用油補貼。有一次小楊說：「我四個月存了兩斤茶油票，送給你吧。」可是一找，沒了。那是廠福利科用蠟紙刻寫油印的票證，幾張蓋著「福利科」紅印章的小紙片，放在內衣袋裡，洗衣時忘了，搓洗成紙漿。他說他家有茶山。

後來，小楊真的從家裡提來三斤茶籽油送給我，是用一個大竹筒裝著的，我很不好意思地收下了。今日回憶，何止是收下了朋友的一份深情厚意？而是收藏了亦工亦農那個時代生活中一朵小小的浪花。

有了亦工亦農，鄉村的「農閒」不再「閒」了。除了工廠的招工人員去鄉村招工，也有不少鄉民自己來到附近工廠，上門找活做，這現象有近似今日的「農民工」進城打工。當年我所在的幾家工廠裡，都有不少下物搬運、清理場地，打掃廁所，補充勞動線上忙中的臨時缺位；他們不屬於亦工亦農，稱為「臨時點工」，沒有任何待遇，也不發勞護品。

「亦工亦農」不僅代表一個體力重活的勞苦工種，也是為工廠發展做出了大量貢獻的勞動者，是一個時代前進中的標籤。