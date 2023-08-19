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常憶故鄉水(上)

南希

我雖久居紐約，卻時刻懷念著家鄉北京。在一個夏天的下午，我在紐約偶然見到了一個酷似江南韻味的翠竹庭園，它像一顆美麗的珍珠，藏在紐約史泰登島上一座花園裡。它是以明代蘇州園林為腳本的古典園林，據說所有的建築元素都是從蘇州做好了運到美國的。我在幽靜的庭院裡流連忘返，一時不知身在何處。

疫情已有三年沒能北京探親了，沒想到在紐約，我竟然能與家鄉不期而遇。我坐在小橋上，鯉魚在橋下緩緩游動，波光粼粼，池水蕩漾，鯉魚如水中的彩霞流轉。它的風格酷似具有江南韻味的頤和園。

這小橋流水的美景使我想起了北京，北京的河水如頤和園、通惠河、積水潭等，都與漕運相關，漕運就是今天的京杭大運河。貫通南北的京杭大運河，北起通州，逶迤南去，一路牽手海河、黃河、錢塘江，清波蕩漾於京津之上，水拍冀魯大地，蜿蜒富饒的蘇浙綠野間，最終抵達「人間天堂」美譽的杭州，全長三千五百多里。

據記載，大運河肇始於春秋，完成於隋代，繁榮於唐宋，取直於元代，疏通於明清，在兩千多年的漫長歲月裡，運河承載了太多的歷史，留下了無數文化遺跡。

我在北京的生活與北京的水離不開，而北京的水與京杭大運河有關，它曲曲彎彎如一根綠瓜藤，在我生活的地方圍繞著，輕輕巧巧地圍住了我熟悉的公園、河湖和綠岸。回頭看，我少時經歷都與它有關。

我父輩是漁民出身，祖祖輩輩生活在長江邊，但我卻不會游泳。上小學一年級學游泳時，老師沒看住，我把自己在游泳池裡「淹」了，被人撈起，送校醫室，像一隻落湯雞，癱在病床上。因為這次的可怕經歷，從此我十分怕水。

雖然我怕水，但有幾次和同學一起去什剎海游泳，回憶起來，都是因為仗義，為談戀愛的女同學當「燈泡」去的。同學們在水下游泳，我在岸上曬太陽。坐在岸上自然會東看西看，聞到水的氣息，是那種誘人的同時又是恐怖的，熱鬧的同時又是孤獨的。看著人家游來游去，水草腥伴著特有的荷爾蒙味，是我忘不掉的。

水是柔軟的，到了冬天它又是堅硬的。很多小夥伴喜歡到北京的「後海」滑冰，我膽子很小、動作很僵，從來在冰上立不住，一站直，就會摔倒，還被別人的冰刀畫破頭。所以我小的時候對水是懼怕的，拒之千里之外的。我跟水真的是沒有緣分，但是我記著那冰上的快樂，孤獨的燈光和看不清面孔、飛馳中的小夥伴。

北京 疫情 史泰登島

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