花溪河畔話古今(下)

住得近了，可以常去看父親，跟父親聊天，天南地北，想到哪兒就聊到哪兒。我雖然人在中國，但是我的畫在美國繼續參加巡展，我會把畫展 的照片分享給父親看，父親看了有幾分感嘆，他說可惜你媽媽沒看到你的成績。我母親的繪畫功底好，作品精美而細膩，她還是我美術的啟蒙老師。

父親記得他與母親的如花歲月，在那些浪漫甜蜜的戀愛時光裡，母親寥寥幾筆，就勾畫出一頭靈動可愛的小鹿，讓他佩服不已。我母親出身貧寒，又有先天性心臟病 ，我爺爺奶奶並不滿意未來的兒媳，但是尊重他的選擇。兩個人風雨同舟走過了漫漫人生，一個人離開了，一個人還在懷念對方。母親剛離世時，父親常對著母親的照片黯然傷心。

父親感嘆：母親畫的好，可惜沒有辦過畫展。我說：「是的，爸爸，我的畫不如媽媽的精美細膩，但是我是在創作，不是臨摹，也不是單純的山山水水、花鳥魚蟲，我的作品反映了社會現實，揭露了人性的善惡美醜。」當然，有些畫跟美國政治糾纏得過緊，我先生不喜歡，也批評過我。我有我的理由：反映社會現實的作品，免不了跟政治有千絲萬縷的聯繫。

我父親不同意我的理由，他認為藝術就是表現美，讓人賞心悅目，應該描繪大自然的山水和花草；而政治讓人緊張和對立，每一個黨派都不是絕對的正確或者絕對的錯誤。政治家做政治家的事，藝術家做藝術家的事，搞複雜了對個人沒有好處。

母親留存下來的繪畫，我翻拍後展現給父親看，他很喜歡，說從中領略得到藝術的可愛和靈動。我還翻拍了父親和母親的老照片，其中有張他們的合影（見圖），照片中的兩個人韶華正好。老態龍鍾的父親盯著照片中年輕的自己和母親，遙遠的往事似乎就在眼前。

他告訴我，那年他和母親新婚，是在重慶北溫泉公園所拍。照片中的兩個年輕人並肩走在一起，笑意盈盈 ，一臉的溫暖和甜蜜，母親的手上還抱了一個柚子。

我問父親，你們是在校園裡認識的嗎？我知道他們都畢業於華西醫科大學。父親說，他比母親大兩屆，在校園不相識，畢業後在工作中有接觸，當時父親在市防疫 站，母親在區防疫站。兩人都是醫生，母親是能繪畫的醫生，與眾不同，一下就抓住了父親的眼球。

我問父親，你們結婚時舉行了婚禮嗎？父親說，那個年代不時興婚禮，他們一起去領了結婚證就算結婚了，給親朋好友派送了喜糖，親朋好友給他們的結婚禮物是「毛澤東選集」。那時候父親用工資買了一部海鷗牌照相機，帶上母親去北溫泉度蜜月，留下簡單純凈的歡喜時刻，也留下一生一世的紀念。那個年代的純真愛情讓人嚮往。

我喜歡看日出，更偏愛日落黃昏。夕陽西下，花溪河美得平靜而輝煌，令人心醉，也令人沉思。 我陪著父親走過花溪河的石橋，他看著橋下的河水對我說，他的母校重慶清華中學，位於花溪河的下游。清華中學創建於民國二十六年（一九三八），校長和任課教師皆畢業於清華大學，他們隨國民政府遷都而到了重慶。

父親告訴我，他讀書的時候，精力過旺，常和同學跳進花溪河游泳，一直游到長江，有時候還乾脆橫渡長江，直接游到對岸的九龍坡。燃燒的青春歲月，生命中最美麗的時光，銘心刻骨落在父親的記憶裡。花溪河承載了他的過去和現在，生命的酸甜苦辣，歲月的悲歡離合，在歷經千山萬水後又回到年少的起點。

青山依舊在，幾度夕陽紅，悠悠歲月糅合在炫目的日落黃昏，人生的輝煌就濃縮在那一剎那，輝煌之後還可以慢慢回憶，正如花溪河上一點一點變幻的霞光。