我的童年是一段美好的時光，充滿田園樂趣。一九四九年父母帶著我們漂洋過海到台灣落腳，先在安坑鄕村租屋而住，放眼望去，樣樣新鮮有趣；有許多以前從未見過的熱帶果樹，結實纍纍的木瓜、芭樂、龍眼，及成串的香蕉；有小溪，有青翠稻田裡農夫手握韁繩牽引大水牛犁田。

我們學房東 孩子一樣，赤腳跪在田內摸索田螺，聚精會神地觀看田徑小水溝裡數不清的黑色小小蝌蚪，頂著圓圓大頭搖擺著細長尾巴，不停地游動，好逗人愛；看著牠們長出了腳，後來還奇妙地蛻變成青蛙，此起彼落地呱呱叫，喜歡在夜裡吵人。

夏天裡，氣候悶熱潮濕，小學下了課後，和同學走入混沌的河裡，和大水牛一樣泡在水裡，遲遲不肯回家。天黑後，房東會搬了幾張大長木板凳在前院，我們躺在上面乘涼，搖著扇子，仰望布滿星星的天空；也會捕捉一閃一閃的螢火蟲，裝在玻璃瓶內，握在手裡像個小燈泡，令人著迷。

後來搬了家，在側院有棵木瓜樹，高大筆挺的樹幹，寬闊的樹葉，我仰首看它結實、成熟，等收成的喜悅。爸爸在前院大門口種了一棵桂花，每天進出家門看它一天天茁壯，開花季節朵朵淺黃小花成球，飄散的香氣是我永遠的記憶。上中學，每天必須來往兩次走上風一吹就搖晃的碧潭吊橋。早上趕上學，橋上不敢停留；放學後，駐足橋上看河面隻隻泛舟，看岸邊的青山美好風景，和同學們有說不盡的夢話，不想離去。碧潭伴我度過我的青少年。

那是美好的時光，在台灣我經歷了小學、中學，一直到大學畢業，告別了父母，隨著一股留學潮來到美國。從此時時思念著寶島台灣，包括令人害怕的颱風和地震。

在美國，我情感所屬的地方是猶他州 普羅沃（Provo），我留學生涯之地。初次從灰狗巴士下車走入普羅沃，就被四周白雪覆蓋的連綿高山震懾住，那麼的冷冽幽靜，天際一片透明的藍，是那麼的純淨。深深呼吸著特別清新的空氣，我愛上這世界的一角。

一直愚蠢地以為下雪如雨絲，由天上直直落下。我清清楚楚記得，那天夜裡走出圖書館 回宿舍，黑暗中行走，心中泛起一股莫名的孤單淒涼之感，我想家。待走到昏黃的路燈下，忽然夜空裡片片白色迎面而至，那麼的輕盈，無聲無息。

哦，下雪了！雪花在飛舞，輕撫我的臉，輕觸我身，包圍著我。我呆立在燈光下，心靈有著無比的悸動；那一刻，感到在遙遠的天際，有一位造物者在照看我，用雪花包容我，安撫我思家的寂寞，一股溫暖填滿心頭。那晚初見飄雪，對超自然的神奇感受，始終鲜明。也永遠記得在圖書館念書，緊張地準備次日的口試，教授正好路過我桌邊時，對我說的話：「不要緊張，我考試不是要刁難你、考倒你，而是要幫助你複習你學到的，或是忘掉的。」從來沒有老師對我說過這麼體貼的話語，和我初中數學老師的責問：「你學到了什麼？怎麼連這麼簡單的道理都還搞不懂？」有多麼大的差異。

在普羅沃校園，讀我喜歡的科系，沒有壓力，過我自在的日子。我記得享受了在冰天雪地裡，和室友一起吃冰淇淋的感官刺激，擠在同學中看我始終搞不懂的足球比賽，春天裡走在成排的杏花樹下，繁花美得令人窒息。夏天俯身隨手撿一個落在地上的金黃杏果，品嘗放入嘴裡那果實成熟的豐潤甜美，普羅沃是我心中的世外桃源。

字典裡說「故鄉」是出生或者長期居住的地方。我出生在動盪的時代，對出生地湖南長沙茫然無知；對我，故鄉可以是我生活中過得最快樂最自在的某一地點某一時間。

在東方，從前的台灣是故鄉；在那裡生活了二十年，有父母在身邊愛護我，有簡單純樸的生活節奏，有良善的民風，有同學間不分省籍的友誼，有撲鼻而來的淡淡桂花香。居住過近兩年的猶他州普羅沃，是我在西方的偏愛，我的另一個故鄉。

記得初中在學校操場上軍訓課，練操時唱的一首曲子，其中有一句「大陸是我們的故鄉」讓我知道，我認同深愛的兩個故鄉仍是我客居之處，我還有一個不認識的故鄉，等待著我歸去。

我的祖籍江蘇省金山縣，是我父母出生、成長、有著他們濃烈感情的故鄉。他們感慨的是，對他們的子女而言，那兒卻是全然陌生之處。父母更遺憾葉落不能歸根，他們選擇了安息於北加州一處山上面海的墓園，可日夜遙望太平洋彼岸的故土。哪天待我離世後，如有靈魂，我盼能飄回到父母的身邊，依伴他們，讓他們領著我，去認識我的第一原鄕。