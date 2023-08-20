我為了增強體質、改善協調性，而學習了舞蹈。那是在八○年代末，我參加了一個國標舞蹈團。在玉淵潭邊上的一個練功房練完舞之後，我們在回家的路上路過一個湖邊公園。傍晚，水邊路燈幽暗，一塊空地上擠了很多人，黑壓壓一片，共用一台很小的雙卡式錄音機，放著模糊不清的微弱音樂。我們騎著自行車，穿著當時最時髦的草綠色軍大衣，從人群中間穿過時，我們簡直震驚了--他們在跳舞。

我們馬上被感染了，雖然已經練了三個小時，但我們原地脫下軍大衣，放下挎包，拉開舞步，滑下「路邊舞池」，人們馬上讓出了一塊空地給我們。當時民風淳樸，一位跳舞的大嫂說：「你的大衣我給你抱著吧，挎包也給我。」就這樣我們大約十幾個舞者立刻站滿了場地，在水邊做了一次國標集體舞的義演。

我出國前，最後一次去看頤和園。我喜歡頤和園因為它很像江南，特別是西堤，完全是模仿西湖的蘇堤而建造的。所以在頤和園，既能領略北方山川雄渾宏闊的氣勢，又能看到江南水鄉婉約清麗的風韻。這是我最後一次遊頤和園，我坐在船上，船在水上搖啊搖，就像躺在母親溫暖的子宮裡。

闊別多年後我回國探親，朋友帶我再訪北京 後海。包括前海、後海、西海三塊水面的什剎海，是舊時皇家 獨享的一泓清池；我記得過去這裡是老北京人冬天滑冰、夏天乘涼的好地方。八○年代在後海形成了一個酒吧區，鼎盛的時候得有上百家酒吧，後來這片酒吧火了，不僅成為遊客必去的地方，而且從這裡面走出來很多優秀的歌手。

午後的後海，風景如畫。沿途有很多租自行車的，有單人車、雙人車、三人車，騎車逛後海也是件很悠閒的事情。有人騎車，有人划船，有人曬太陽，有人看海，這裡是市民能夠在城區自由運動和休閒的場所，綠地、綠樹、河水環繞，鳥飛、蟲走、人跑，一派朝氣蓬勃的景象。這裡有點類似紐約的中央公園 ，在市中心為市民提供了絕佳的活動空間。

待日落黃昏時，垂柳夕陽，讓人甜蜜而悵惘。夜幕降臨後，後海的夜景全然換了，變成了天地湖水一片紅色和金色。酒吧音樂響起，霓虹燈光閃爍，人影攢動街頭。我坐在船上，恍然有點像在秦淮河邊的情景，一船一船的人，岸邊是一盞一盞的燈。仰望天空，煙霞流轉，變幻無窮，街燈船燈，水下倒影，結成了海市蜃樓般的奇景。

我是在南京出生，剛出生就隨父母來到北京。巧得很，腳下的這條大運河，就是流經北京、河北、天津、山東、江蘇、浙江六個省市，相當於起始於我的第二家鄉，流回到我的第一家鄉。

我想像著自己，坐著遊船穿行在古老的京杭大運河上，從北京出發，一路樹影斑駁，兩岸高樓林立；華燈霧靄，煙霞朦朧，寬闊滿盈的河水，舒緩而悠然地流淌著。古橋回眸，槳聲燈影中，悠久歷史與當下融匯為一幅秀美壯麗的畫卷，而我，就行在畫中，順水而下，從北京回到我家鄉的秦淮河。

我雖久居國外，但是大運河一直靜靜地在我心裡流淌，它儲存著點點滴滴我對童年、少年、青年的回憶。在朱自清筆下，秦淮河的搖櫓聲響，一直響在他心裡；而我的大運河，永遠在我的故鄉記憶裡回響。

常憶故鄉水，萬里送舟行。