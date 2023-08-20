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那年母親九十歲

巫嘉清

照片上的母親那年過九十歲生日，還是容光煥發，臉上沒什麼皺紋（見圖）。一輩子愛美的媽媽，出門還是要化妝，首飾頭髮都要弄好；她耳聰目明，聽力良好，頭腦清醒，除了一點發福之外，行動亦沒有問題，偶爾還要去唐人街的崇正總會打麻將，多數還會贏錢。

說起打麻將，我的麻將技術甚為馬虎，只能和自己的兄弟姊妹玩。一次我們四姊妹在媽媽家開戰，我有一把清一色的牌，我移來擺去，但好像怎樣都清不了；媽媽剛好在我身後走過，瞄了一眼，馬上告訴我該如何打，馬上就清了等吃，結果就胡了。大家都笑我怎麼那麼笨，九十歲老母親瞄一眼就看到，而我半天都弄不清楚，可見她多厲害！

九十是大壽，我們五姊弟妹們都要為她慶祝，於是在她喜愛的酒家訂了六、七桌酒席，慎重發請帖邀請親友歡聚慶生。她已經高齡，親人朋友已有很多離世，包括我們的父親和大姊，是美中不足的遺憾，但還是有很多來賓來為她祝賀。

一些在灣區南加的兒孫子女也都在那天趕到，媽媽非常開心。她一輩子都愛朋友、愛熱鬧、愛美食，雖然現在老了，但仍然牙齒健全胃口奇佳。她常跟我們說：「因為早年戰亂及後來逃難到香港，做難民的日子裡子女眾多，食指浩繁，好東西當然都先給子女吃，自己什麼都吃不到。 現在我長命，有能力、有福氣、有胃口能盡量大吃，是因為上帝知道我半生沒有吃夠，給我的補償和祝福。」

真的，上帝很祝福她和我們一家，母親九十六歲時沒受大病痛，才被接回天家，遺留下無限的恩愛給大家，溫暖思念幸福的回憶。

灣區 南加 香港

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