花溪河畔話古今(上)

提起重慶巴南的花溪河，那是我溫柔美麗的童年記憶。我還是小學生時，學校組織的郊遊，一般會去花溪河畔的南溫泉公園，回家後寫作文，總是會寫一句：在美麗的花溪河畔度過了難忘的一天。那個時候不知道，花溪河蜿蜒著多少民國的傳奇和隱秘。

一九三七年南京淪陷，國民政府遷都重慶，遷來的中央政治學校，就坐落在花溪河畔。蔣介石是校長，常去訓話，教育部 長陳果夫特意建了「小泉校長官邸」，供蔣校長休息落腳。

花溪河畔的名人官邸不少，國民政府行政院院長孔祥熙的官邸，人稱「孔公館」；還有國民政府主席林森的花園別墅；民國銀行家曾子唯的私人宅邸……。因為金庸畢業於中央政治大學，許多海內外遊客還想在花溪河畔尋找金庸的故居。馬英九 到了重慶 ，行程再緊張，也必須參訪中央政治學校舊址，他的父母皆是學校的知名校友。

花溪河畔也留下了宋氏三姊妹的身影。宋氏三姊妹是中國二十世紀最有影響力的金枝玉葉，曾經因政治分歧而分道揚鑣，再不往來，但是面對抗戰的硝煙，三姊妹為了民族的利益，不計前嫌站到了一起，共商抗日大計。

一九四○年，三姊妹聯袂飛赴重慶的消息轟動了全國，凝聚了人心，讓億萬軍民有了抗日的信心和力量。三姊妹還利用她們的影響力向海外發表演講，贏得了美國的支持。宋氏三姊妹在重慶期間，創辦了多家兒童收養機構，一九四二年在花溪河畔成立了重慶試驗救濟院，收養陣亡將士的遺孤和流浪兒童。

多少個春秋遠去了，花溪河見識了人間的興衰滄桑，是否能想起宋家三姊妹在河畔攜手相談的場景，那是她們最後相聚的時光；在重慶分手後，從今往後，天涯各一方，宋慶齡與她的兩個姊妹至死也沒能見上一面。

花溪河還是從前的樣子，悄無聲息向北流去，平靜地融入長江。花溪河畔的宋氏救濟院已經變成了福利 院，據說是重慶市排名第一的養老院，我父親目前住在裡面。

夕陽西下的花溪河畔，我看見很多老人在此休閒放鬆，四周翠竹環繞，鳥語花香。我對父親說，宋氏三姊妹還真會找地方，山清水秀，風水好，父親說，宋氏三姊妹選的地皮會差嗎？肯定是最好的，一棟棟房子建在花溪河環繞的半島之上。

為了陪伴父親，我在花溪河邊的公寓樓租了一套房子，房子是八○年代的老建築，無電梯，房牆斑駁，過道滿是灰塵，堆了雜物，一抬頭便能看見蜘蛛網。臥室沒有窗簾，廚房沒有微波爐，空調是最老式的窗式，一打開便肆無忌憚地狂響，那聲音能讓你穿越到久遠的過去。

不過房子捯飭捯飭還是可以住人，最大的優點是離父親所住的福利院近，走路也就八分鐘。父母的老房子在渝北，在重慶的北面，福利院在巴南，重慶的南面，我從北到南，穿越整個城區，路上一面都要耗兩小時，租房子就是為了免去顛簸折騰。

花溪河畔的房子住長了，慢慢就習慣了。陽台上雖然堆了房東的雜物，但是站在陽台上能看見花溪河，河兩岸林深樹密，花草繁茂，常能發現白鳥藍鵲一晃而過，瀟灑俐落的身影像快捷的音符。我對朋友說，如果心態好，且把出租房當成度假房，河水流淌，百鳥歡唱，翠竹和柳樹一起跳舞，在熱鬧喧囂的城市裡，哪覓得這樣的風水寶地？