老椰樹的最後身影。

台北傳來消息，「女師附小」大操場升旗台旁的四顆大王椰子樹，要被永遠地遷移。一瞬間將我的思維帶回了七十多年前，剛進小學，老師帶我們參觀校區。走經大樹邊，我發誓那是我見到的最大最高的樹，抱著崇敬的心理，悄悄走過不敢發出聲音，深怕會驚動它，心中偷偷地選定它為我的第一個朋友。

還沒多看一眼就被老師提醒，大操場是五、六年級同學活動的範圍，低年級的我們只被允許在教室前的小操場活動。一轉眼四年過去，我也升到五年級，可以立足大操場了，再度得以一窺大樹的英姿。同時責任也多了，早上的朝會、排隊、跑步、集合，聽取校長、教務、訓導各主任綿綿不斷的訓話，無聊之際終於可以仔仔細細觀察大樹了。

自己長大了，大樹也長高了，雖然後門中山南路安全島上也有不少，但是這四棵是我們自己的朋友。朝會的「罰站」是有動態的，升國旗、唱國歌、國旗歌、做體操一樣不漏。聽訓時經常可以看到「氣象局」施放偵測氣球 ，大大白白的飛啊飛啊，飛得好高，一直飛到大樹頂上空，氣得師長在司令台斥責：不准看！三不五時還會看到同學在後門阿婆小店買的紙飛機，因失事而掛在樹梢上，也會成為同學議論的話題。

畢業後把大樹忘得乾乾淨淨，中學和大學時代曾回校看過幾次，大門、教學大樓、老教室全都拆建，要不是老朋友大樹還在，幾乎完全都不認識，只是覺得大樹愈來愈矮愈小了。偶遇師長提及現況得知，九年國教實施，需求教室孔急只得拆建，還好大樹的位置不太礙事，得以保全性命於亂世迄今。

據學校總務處的公告，大樹高齡九十有餘，我想椰樹是草本植物好像沒有年輪，估計也是猜的，據說還有病，將它移除也是萬不得已。然而「十年樹木，百年樹人」言猶在耳，大椰樹本身已過了第九代，年年親眼見到畢業生走過身邊奔向前程，自己日漸衰退時不我予，黯然褪去光環走入黃昏。我等雖心有不捨，而校方站在安全的立場裁定，無可厚非，通知校友返校追思懷念，更是大功大德。

我們為大椰樹說聲謝謝，也希望它們在天堂守候，等待著再次的相聚。