友人送來了一扎苦嘜菜，說這種菜能清熱解毒，化痰止咳，養陰補虛，並且能消炎止痛，提高身體免疫能力等等一大堆好處。

提起苦嘜菜，就想起上世紀五○年代中期，我在大陸廣東台山的大隆洞工作時的點滴回憶。

那時，人民的生活十分艱苦，大隆洞的洞裡人生活更是艱辛異常，他們整天面對的是光禿禿的小山群，整天要在山群腋下開荒種地，在山澗流經的毗鄰地方開闢梯田。

小山群的頭頂光禿禿的，只長出像鵝毛一樣稀疏細小的幾根紅褐色小草，顯得那樣無奈和孤單，幸好遠遠處會長出一簇簇的桃金娘（山稔仔）來緩解它們的寂寞。如果山上某塊地裡長出一小片青草，洞裡人就立即把那裡的青草連泥皮剷起堆起來漚肥。

在洞裡，我還未見到洞裡人有自己的種菜地，那麼怎麼解決吃菜的問題呢？

洞裡人吃的菜，主要就是苦嘜菜。只要留意一下，洞裡人的屋子旁邊不遠處，會有幾枝稀疏的大葉小樹，小樹長得已是一米或更高一點的了。這會引起你奇怪，這麼瘦脊的土地裡，竟長出這麼奇蹟的小樹？不，這不是小樹，是本文說的苦嘜菜。

洞裡人聰明就在這裡，因為苦嘜菜耐旱耐寒，所以在大隆洞的環境中能生存下來，洞裡人整天忙碌，哪有時間去改土澆水施肥種蔬菜 ？在洞裡，改土澆水施肥都是個大大的難題，要食菜時，就只好在苦嘜菜上打主意。在苦嘜菜身上摘下多塊葉子，將葉子放在竹器的畚箕中在水中磨擦片刻，洗去大部分苦澀味，就可做菜了。苦嘜菜像小樹不斷長高，原來下面的葉子被人剝去做菜，剩下孑然一枝莖桿，就如同小樹一樣了。

友人送來的苦嘜菜，我們分別用來放湯和一部分做菜，都十分可口，清甜裡略帶一些微乎其微的苦味，而且鮮嫩爽滑如食菠菜，另有一種韻味，和我在大隆洞時吃的苦嘜菜相比較，已感脫胎換骨了。無他，環境、土質、施肥及管理等已改變了。據傳媒稱：豆豉炒苦嘜菜還有另一種風味呢！

社會不斷進步，苦嘜菜的優點逐漸發掘出來了，它和蒲公英的藥用價值不相伯仲，而且還能外敷，醫跌打損傷，並能治血尿等症。

苦嘜菜的生命力很強，可以盆栽，在後園裡靠牆的邊角地都可以種植，目前不少華裔移民 都在自家後園種植了。苦嘜菜已有好幾種品種，據說有一種甜的苦嘜菜，正在研究。

苦嘜菜和蒲公英一樣，在一些老外的商場已有出售，價錢不菲，這種菜已從階下雜草躍為座上貴賓了。