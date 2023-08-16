一九七八年，在我完成在台灣成功嶺的預備軍官基本訓練，和在芝山岩的衛勤專科訓練後，根據抽籤結果，我被分發到在公館附近的台北陸軍八二九醫院，繼續剩下約一年半的預備軍官服役。

到醫院報到後，我被分派到內科檢驗室擔任檢驗官。檢驗室編制內有一位檢驗官和四位士官，那四位士官分別是毛、翟、王三位士官，和易士官長。這四位士官資格很老，俗稱「老芋頭」；除了毛士官外，他們平常和內科軍醫官相處欠和。

檢驗室的工作，基本上是執行內外科醫生開的檢驗單化驗要求，驗血驗尿以及簡單的生化測驗（例如肝功能）。遇到特殊病人以及複雜的檢驗要求，我就得親自拜託附近的三軍總醫院幫忙。為了達成最後一項任務，我被派遣到三軍總醫院檢驗科受訓一個月，學習新的技術和建立人脈關係。

那時三軍總醫院檢驗科負責人丁教官是國防醫學 院畢業，為人精明能幹。受訓期間，我受益不少，除了學到很多專業知識，還跟三位檢驗師變成好朋友。

由於八二九醫院檢驗室士官不容易指揮，基本上都是我親自操作主任特別關照的化驗工作。為了收攏我，他們內科醫官每月在銀翼餐廳聚餐會議時，特別關照我參加。由於工作繁忙，同時我在準備考托福，我總共只出席兩次。由於我從不苛求士官和士官長，而且在調整檢驗室紅利時，特別考慮他們的需求，漸漸地他們對我信任，把我當作他們的一分子。

八二九醫院院長非正科出身，對我們這些年輕軍官從不信任，對我們平常休息時彈吉他唱歌非常反感，同時對我們儀容要求苛刻。幸好我在莒光月演講比賽兩次奪魁，因此對我另眼看待。

在這醫院裡的一年半時間，我公私兩忙。下了班還要利用時間去美加補習班補習托福，晚上讀書到兩三點。由於生活作息失調，導致痔漏，外科主任親自操刀，為我刮膿導血。在一個星期復原期間，承蒙護理長大姐們特別關照，身體迅速恢復健康。

上天不負苦心人，一九七八年第二季托福考試，結果我得全國榜首，除了和美加叢樹朗主任合影留念外，還送我美加留學指導、GRE vocabulary、GRE考試題庫等等，這對我後來考GRE跟自己申請美國學校幫助很大。由於美加的宣傳音訊，在此之後好幾位大學同學和在服兵役認識的朋友們，後來紛紛打電話到醫院來恭賀，並且打聽如何準備托福。

我在剩下幾個月退伍之前 ，很不幸地在檢驗室出了意外。塞住玻璃容量瓶內的氫氧化鈉溶液，在加熱後噴到我的臉上，灼傷了我的眼睛！那是禮拜六的下午，雖然經過我們醫院外科檢查，並且送三軍總醫院處理，對於受傷的角膜他們也是愛莫能助。父母立刻送我到有名的那玉眼科緊急門診。

還好在檢驗室出意外後，我立刻埋首在水槽的水盆裡，停止了強鹼進一步的滲透。經過一個月的復原，角膜癒合，臉疤剝落，但是從此以後不得不戴眼鏡矯正形成的亂視。令我感動的是檢驗室的士官們登門探病，再三關照甭管醫院的鳥事！

回想這一段歷史，波折很多，但是屢遇貴人。終於讓我達成為國服兵役的任務，也讓我成功地邁向留學生 涯。