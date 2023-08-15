一九七二年，或是父親莫須有的「歷史問題」，姊姊初中畢業沒「資格」上高中，繼而很快成為插隊下鄉知青。那年我剛上初三，與妹妹、弟弟隨父母住在一個公社衛生所。

父親的「歷史問題」衛生局正在調查，可他衛生所所長的職務沒免，還要一方面從事醫療工作，一方面管理衛生所。那時最令人頭痛的是計畫生育 工作，生育率和結紮率每個月都要層層上報，這些數據關係到一個人甚或一個單位的「命運」。

那時節，父親的中心工作就是跟公社計畫生育幹事到各大隊，聯繫和落實計畫生育結紮的人數和地點。結紮人少，就派衛生所的手術醫生和唯一的護士我母親前去；人多忙不過來，透過衛生局聯繫縣醫院派醫生前來支持。

什麼叫「夜以繼日」，父母他們就是踐行者。清晨匆匆吃過稀飯，「結紮小分隊」就步行到各大隊為多胎婦女動手術，不要她們再生了。中餐和晚餐都在鄉下吃，直到晚上「伸手不見五指」，父母他們才有氣無力回家。

豬肉當時非常緊缺，一般都是過年才能吃到肉「殺饞」，因而母親在衛生所院子角落，圈了一塊澡盆大的空地，養了七、八隻雞。單位院子養雞，在城裡肯定不行；可農村衛生所院子大，又不是水泥地，養幾隻雞勉強說得過去。

大多數職工能理解我的父母，上有老下有小，供應的糧食小孩吃不飽，養幾隻雞彌補一下，也不影響衛生所什麼。

一天好像是星期六，我們沒有上學都在家。不知道什麼原因，發現養了不到半年的雞全死了，父母不在家，我不知道怎麼辦。說時遲那時快，不到十四歲的妹妹將衣服袖子一捲，麻麻利利來處理死雞了。

她將死雞放洗菜大鋁盆中，然後燒一鋼精鍋開水澆上去，再用火鉗翻了幾下。等水不燙了，將雞毛拔得乾乾淨淨，然後用剪刀將雞腹部打開，除了雞肫留了，雞頭、雞腳統統不要。

我當妹妹的助手，將雞毛雞腸子扔到了垃圾堆。接著，妹妹將死雞在小溪裡反覆沖洗，瀝乾水放臉盤中撒鹽醃了起來。

父母回家洗過澡都累了，知道雞死了也沒多問什麼，很快就睡覺了。那時電沒通，為節省煤油，晚上通常九點就要熄滅煤油燈。

約一個星期左右，妹妹看雞醃得差不多了，便拿出來放牆頭上曬。衛生所周邊沒有大樹，農村更沒有高樓大廈，因而光照不受影響，徑直照射在醃雞上。毒辣的太陽光，連貪吃腥臭的蒼蠅也「偃旗息鼓」不敢來。連續讓毒日曬幾天，醃雞的肉沒有水分了、乾乾硬硬的。妹妹將曬好的雞放在家裡高處通風，偶然能聞到一股香氣味。

一天休假，母親來燒醃雞了。母親將雞剁成一塊塊的，然後將二號鐵鍋燒紅、放香油。油在鍋裡小翻滾時，倒雞塊爆炒，七八成熟時，放醋、白酒和鮮薑、大蒜，又燒了幾分鐘，看鍋裡幾乎沒湯水，放點四季蔥盛起來。也許是一年到頭見不到油葷的原因吧，我們吃起醃雞讚不絕口。父親和母親誇妹妹說：「你心靈手巧，能將死雞處理得這樣好，要不哪來這碗很香而且非常下飯的大菜，不簡單！」說來現在有些年輕人不會相信，由於雞還沒有長到一斤以上，肉和骨頭都很嫩，吃完飯後收拾桌子時，幾乎沒見到吐出來的雞骨頭。

那時農村生活水平普遍低，雞鴨等家禽死了，沒有人會顧及會不會有病毒。好在那時沒有條件給家禽打防疫 針，雞體內不會殘留藥物。人們心知肚明，豈只是家禽，就是豬死了，家家都會剝皮、切肉醃起來，然後燒稻殼、用煙熏豬肉。這種紅燒或炒乾熏豬肉，有一種農家特有的原生態味道，吃起來確實香噴噴、油膩膩的，還有一股嚼勁。