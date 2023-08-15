我這一生中不知擁有多少照片，但印象深刻的不多，這張「裸照」（見圖）我就絕不會忘記。一看到我的這張裸照，就會聯想起好多往事。這是我一生中的第一張照片，居然是裸體的。當然被拍照時我是一無所知，在我懂事後媽媽才告訴我這張照片的來由。

我出生是在一九三八年初，那時正是日本 侵略中國的開始。家中只有父母及我的兩歲姊姊，逃難時媽媽還懷著我，由上海逃向後方重慶。在顛簸的路途中，媽媽不得已要提早生下我，所以我誕生的地點是在逃難路途的小村落中，沒有醫生護士。

媽媽產下我，很高興是個男的，當然把我當個寳。所以在窮困之中，媽媽還去了照相館為我照了這張照片，這真是極度的珍貴。

每次看到這張照片，我都會回想起童年的點點滴滴。記憶中最大的背景就是與日本作戰的氣氛及環境，我們躲藏的地方是偏僻的小村落，但日軍空襲轟炸的警報聲好像經常發生，我們不時要抓住小板凳往防空洞跑。這種成長過程，真是現代的幼兒們不會經驗過的。

日軍在南京大屠殺時，我還看過一本照片集，內容全是慘無人道的人間地獄。最令我印象深刻的一張照片，是有一支槍刺入一婦女的陰部。我當時身體都會發抖。

我們住的地方有好多野狗，有一年大人警告我們外面有好多瘋狗，若被咬到就慘了。那時我小，從此心中就怕狗。所以等我有了三個兒女後，他們要求要養狗，我就堅決反對。

接下來那時又鬧霍亂，時不時就會聽說某某家中的小孩死了。有時聽到夜深時狗的哀號聲，就有人說：又是有人死了。這些說詞給年幼的我產生很大的影響。

記得我們住的地點可以說是四合院，中間有一塊公用的院子，四周住家，有一處公共倒糞便的坑，出去就是廣大的農田，肥料就由這坑中供用，我還記得農夫們會為了肥料而爭吵。時節一到成長期，一片紫色的蠶豆花如海水波浪，令我驚喜萬分。我們會去「偷摘」蠶豆，拿回家在煤火邊烤，然後剝開吃裡面的豆豆，因為新鮮，好吃極了。

舅舅由重慶市中來看我們之前，我從來沒有見過電燈。我們晚上早早睡覺，要做功課時才點油燈。平常為了儉省，只用一根燈芯，但一旦我們晚上要看書、做功課，爸爸一定會用上三四根燈芯重疊在一起，照亮我們。只有一次我被帶進去了城，看看舅舅的辦公室；我被他的一盞電燈給吸引住了，就在那裡一開一關，玩個不停。

他來看我們時還帶來一張報紙，我對這張報紙的材料簡直是視為奇蹟。因為我們那時全是用「馬糞紙」，粗糙無比，水一碰就散開了。我心中多麼希望有一張這樣好的紙，可以用來摺紙船。

我們用的食用水大概來自井水，但乾旱時全要請挑夫挑水。水是非常寶貴的必需品，我記得媽媽洗米的水留下來洗菜，然後再用來洗糞便桶。

抗日戰爭八年，媽媽感嘆地說：八年來沒有買過一件新衣，只有一件「陰單士林」布的旗袍。