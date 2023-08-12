乞討的「馬克思 」(上)

沒想到童年時從書本中熟讀的馬克思，有一天竟出現在路邊，落魄潦倒。

多年前於美國研究所畢業後，移居紐約，具傳奇色彩的唐人街，自然是踏足的第一站。聖誕前幾天，從空氣汙濁的地鐵 剛一冒出地面，便被眼前的奇景驚呆：街面污汙橫流，印著廣告的傳單，紅紅綠綠散落街頭巷尾。小飯館前冰涼的水泥地上，一位長得頗似馬克思的白人，單薄的黑衣黑褲，雙膝跪地，面無表情，微低著頭，極像文革時期被批鬥的「牛鬼蛇神」。只是他等待的，不是施暴，而是施捨。

「馬克思」不像常見的乞丐，手捧紙板，上面潦草寫著：老兵、饑寒交迫、無家可歸等等。他演繹著一齣溫馨的人狗情：膝前一碗，裡面散落些零錢，膝右臥一隻大狗，毛色金黃，非常識相而節制地吃著狗碗裡肉包子。無人圍觀，無人驅趕，他像一尊雕像，融入街景。

此景此情，震撼得我無法移步。馬克思的頭像曾在中國神一樣的存在，代表著「絕對真理」、無情鬥爭和群體的貧窮。記得我幼時每每聽到「國際歌」的當下，一臉落腮鬍子、長髮茂密的馬克思便浮現眼前，「起來，饑寒交迫的奴隸，起來，全世界受苦的人，滿腔的熱血已經沸騰，要為真理而鬥爭」，歌詞的豪邁，曲調的激昂，令我對何為真理一無所知的小心臟，也莫名其妙地澎湃起來。

不料幾十年後，竟目睹饑寒交迫的受苦的「馬克思」，跪在唐人街頭，毫無起來鬥爭或工作的意願。連那黃狗也懶得動彈，或許也被生活馴得服服貼貼，眼裡沒有憤怒，沒有抗爭，只願分擔主人的低三下四。他們沒有半點國際歌中「要創造人類的幸福，全靠我們自己」的興致，只是默默忍受冰冷世界，企盼節日氣氛中路人的施捨。

不過，「馬克思」也著實找對地方，往來的黃皮膚民眾，操著粵語、閩南語、國語，不時有人往碗裡放些碎銀子。我也掏出些硬幣，放進碗裡時心情如硬幣翻滾。改革開放後有一陣在中國，如此碧眼高鼻的外國人，很受莫名其妙的尊重；管他什麼經濟狀況、教育 背景、社會地位，只要這模樣，似乎就是人生的贏家。曾有普通美國民眾，飄洋過海後，靠著長相在中國騙錢騙色騙到手軟。

我靜靜地看了一會兒，發現「馬克思」還是很通曉亞裔 的思維和淚點，下跪的姿勢、憂鬱的藍眸、黃狗的溫順，無不戳中行人柔軟的心。若在中國，還有什麼比一個男人的公開下跪更催淚嗎？何況身旁還有一隻懂事的寵物。