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回憶兩位支邊老同學

葉元凱

一九五五年我們在上海華東師大畢業時，組織號召大家支援邊疆建設，我們九個浙江人被分配到陝西。其中朱元璋和戴造時兩位還在老家結了婚，沒有受到什麼照顧，也同我們一起來到遙遠的西北。

朱元璋是江山縣人，人很幽默，整天笑哈哈地，他和明太祖朱元璋同名，我們常開玩笑說他是朱皇帝，他也不生氣。

戴造時個兒高，年齡比我們大幾歲，溫州人，對人特別親切友善，我們都叫他戴大哥。五○年代，大家都是熱血青年，考慮問題都是革命需要第一，個人的困難都略而不提，因此他們兩都是拋妻別子，離開富饒的江南來到西北。    

陝西按地形分為三種類型，即八百里秦川的關中平原、陝北黃土高原和陝南秦巴山區。我們初到陝西一抹黑，根本不知道南北有什麼不同，教育廳的人事幹部找我們談話，我們都一口回答：人民的需要就是我們的志願，組織分配我們去哪裡就去哪裡。

結果元璋分到大巴山區的商縣，戴造時分派到陝南漢中。陝西和甘肅一帶的畢業生了解地形，都不願去陝南、陝北，只有我們這些南方來的一心聽組織分配，不提任何條件。

商縣是個山丘環繞的小縣，交通不便。一年之後的寒假，元璋來到咸陽，和我及未來的妻子見見面，我們交流方方面面，感到很愉快。我們一起去照相館留影作紀念，過後去長安、戶縣看望其他老同學。

元璋告訴我們，他準備把老家的妻子調來團聚，一起支援西北教育事業，後來聽說他妻子不久也就來到商縣。五○年代交通不便，慢慢都有了家庭負擔，工作又忙，過後我和元璋再沒有機會見面。大約一九六五年，我從陝西日報的文教短訊中看到，王香君被評為省級優秀教師，我們知道她就是元璋的妻子，我們為他們倆高興。

戴大哥也同元璋一樣，在處理個人的家庭問題時，都是把革命利益放在第一位。他也把老家的妻子調到漢中團聚，決心兩人一起為陝西的人民教育事業作貢獻。

由於距離較遠，工作又忙，老同學們以後彼此沒有什麼聯繫。到了一九六八年，文革武鬥期間，我們聽說元璋某天夜間突然心臟病發作，當時也沒有出租車，他兒子背著他黑夜奔向醫院，到達時元璋已沒有呼吸。

一九八○年商縣中學一位咸陽籍老師調到我們的學校，才把一些詳情告訴我。這時元璋已去世多年，聽說他妻子帶著幾個孩子生活困難，透過組織聯繫，讓她調回老家江山。元璋兩口子支援西北三十年的故事由此結束。

我們和戴大哥也有後續故事。一九六七年武鬥時我們回老家青田，回來時去溫州，想坐輪船去上海，購票處人山人海，漏夜排隊，我臨時買了條草蓆，鋪在地上躺著混時間。突然看見戴大哥也在排隊，十多年沒有見面了。於是他帶我去他的學校看看，我們邊吃邊互訴近年處境。他告訴我們，他妻子在漢中不適應氣候和飲食，老是生病，無法工作，最後也調回溫州。

忽忽三十多年過去，二○○四年老同學相約在千島湖相聚，戴大哥也來了，外貌變化不大。會後我們多人一起去蕭山看望耀金同學，因為他身體不佳，未能來相聚。路上相量買些什麼禮物，戴大哥說，幾十年沒有見面，禮要重些，大家都認為他的意見很好。

見面後分手時，戴大哥說他查出有了癌症，我們聽了一驚，他從容地說在積極治療，我們都囑咐他抓緊好好治。過一年我們在母校華東師大再聚時，驚聞戴大哥已離世。

兩位一九五五年支援陝西時已婚的老同學，當年一片真誠，結果最先離我們而去，回想起這一切，不由我心傷。

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