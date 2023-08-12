找張好吃的照片，年糕糖棗，果真拍得傳神傳味，考慮哪時來做一份解饞。不意碰開了下一張，噢，我的「陽光和小雨」。

照片上是小妹寄來她DIY的卡片（見圖），我不禁上網找到潘安邦唱的歌聽一回，又看到旁邊劉文正 唱的，再聽一回。啊，最懷念的，還是小妹自彈自唱的民歌，包括這首「陽光和小雨」。

輕輕一晃四十多年了。一九八○年聖誕假期，已來美讀書十五個月，好想念父親母親和妹妹弟弟，家人情感的磁性相距愈遠愈強，考慮了兩天終於買張機票解鄉愁。小妹和兩位弟弟仍然在學，處於民歌的風華年代；小妹天生歌喉好、又喜愛彈吉他，為我彈唱了多首民歌，我喜歡詞樸情深、饒富意趣的歌境，偶爾哼唱幾十年，沒音感的獃子竟然也能哼幾首。當年小妹那浸潤著親情的歌聲弦樂，在我心頭縈繞至今。

小妹心思細，設計工藝有新意。她喜歡在長信中夾張雋永小語的卡片或書籤，若大考過後有閒，就將她所思所念繪製成卡，寄給遠跨大海北居五湖的大姊。這卡的圖上抄寫著十六句歌詞，大概因當年我每唱到第二段總記不順歌詞；小妹向來注重圖文皆美，前四格圖展現「陽光和小雨」的詞意，接著四圖鋪陳我們家人：雙親、四姊妹和兩兄弟。

望著畫卡萬分感懷，小妹畫的人物筆觸簡約、意在筆先。平日母親穿著、講究衣飾要搭配，每見卡片上母親穿紅衣、戴紅花不禁莞爾，小妹這髪上蝴蝶花有如神來之筆，雖然母親不曾這麼裝扮，但母親的穿衣哲學躍然紙上。另一幅全家八人蹬坐排車的可愛畫景，對沒坐過此車的我們而言，想小妹是藉此反映從小養成「一家人、同心齊力」的信念，與歌詞「我們心中有一份愛」相輝映。

卡片背面以紅絲線固定，下結墜子。「陽光和小雨」一直掛在我書桌對面的牆上，是我思鄉起點的南天門；寫生日卡、寫家書、抄食譜 等，常在陽光卡畔倘佯一兩日完成。

每次搬家自己收拾書房，前三回將「陽光和小雨」掛車上同行，到新居書房便能掛牆上相同的位置，再與家人寫信報告搬遷的新聞。最近這回在疫情 間搬家，更是親自打理家當物件，將四十多年來收到家人郵寄的精神食糧，分別包裝小盒再排放大書箱裡，連同幾件家具，租下整個四單位的大櫃以便直達新住所。一貨櫃一住址，內有「陽光、小雨」坐鎮，安全快捷。

此照是搬家前的一個十月天拍的。那日午後秋陽暖暖，將「陽光小雨」移到窗前採光，除了與卡紙相近的土黃色以外，色彩仍鮮活如昨，期盼這與小妹的復原同步。因為早些天聽小姑爺說，小妹在家練完太極走一圈，突然昏倒在地，幸好小姑爺和姪兒在家，聽見了「砰咚」倒地，趕緊送小妹去醫院檢查，感恩並無大礙只需追蹤，不過小妹感覺容易疲累。

聽著好心痛！年幼時小妹總是精力充沛，我們將母親準備好的餡料、麵糰以及擀麵杖、長筷、長匙、大盤等排好，等母親來教我們擀皮和包水餃；小妹適時彈起「Take Me Home, Country Roads」，說要唱一段讓姊姊們輕鬆休息，然後一起包水餃，不露餡的。

照片帶到新居後幾周，小妹復原得與早年一樣活潑、一樣樂觀，如她寫在卡上的唱詞，「愛就是陽光、愛就是小雨，陽光和小雨，離不開我和你。」