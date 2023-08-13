二○○八年的驚險搭機

雖然發生在十五年前，現今讀日記回想，仍然能感覺當時那種心快狂跳出口的緊張。

那年探親，特意避開暑期旅遊旺季，選在四月，獨自搭乘聯合（UA）班機返台，路線為密西根卡城至芝加哥 轉機飛香港 ，再換機抵桃園國際機場，次日搭乘立榮航空回台東。至於三星期後的返美，則改在東京停留，其餘行程照舊。沒想到，一往一返的旅程，頻頻意外。

去時，從卡城出發的飛機，便延慢了一小時，所幸在芝加哥轉機，留有兩小時空檔，仍趕得及預期的班次飛台。不巧，在芝城轉搭的「聯合」班機，飛臨中國海時，機件發生故障，需要緊急修護，機長宣布：將在北京 機場緊急降落，並請旅客注意有必要時的疏散出口以及救生設備。

聽完廣播，機艙裡安全帶喀嚓套扣聲，此起彼落，正襟靜待中，飛機總算平安著陸北京，上來一批中國機師往後艙檢修。三小時過後，仍無法修妥，機長又廣播：請全體乘客依次序下機進北京機場，不停留。旅客在通往另一架等候的聯合班機的過道兩旁，站有守望的警衛，請馬上進登機門，飛香港。

離機又登機，一上一下，耗去一小時，總共延誤四小時，可想而知，我在香港該接上的「泰航」，早已飛走。幸好下機前，得知「聯合」已為轉機回台旅客，接洽好可搭乘的華航班機，並派有專員在出機口處相迎。

於是，我和另一位來自肯塔基州的女士，由高舉名字紙牌的服務員，帶領坐機場地鐵，趕往櫃台辦理改票手續，趕上當晚最後一班的返台飛機。

抵桃園機場，行李沒跟上，向櫃台申報遺失時，必須登記一路所搭乘班機的登機證票根，我因轉機多次，匆忙間，把票根遺落，也記不得北京換機班次，當時，心都涼了。情急之下，看見櫃檯另一端的肯塔基女士拿著票根也在申報行李遺失，連忙告訴櫃檯人員，在北京換機所坐的班次和她一樣，好險啊，但真的沒料到飛行的差錯，竟然會發生在自己身上！

辦清手續出關，已是清晨一點四十五分，往台北的巴士早已停駛，一位站在服務台的男士好意相告：用他們的服務，只要台幣七百元就可送我到台北。我卻牢記機場一位警衛回答我探詢時的答話：如果我是你，就搭機場外，排著隊、有登記紀錄的計程車，統一價格一千兩百元到台北（那是十五年前的價格）。

衡量情勢，已清晨兩點二十分，我硬著頭皮上了路邊排隊中的計程車，載往出發旅行前，早已預訂妥的喜來登旅館。抵達後只休息幾小時，又再往松山機場趕搭也是預定的早班飛機，回到了台東老父母家。這一路顛簸，加上女子獨自半夜三更搭計程車往台北，太多的負面聽聞，任誰都要為我捏把冷汗。八十六歲的老母親聽完我的簡報，手捂胸口直說：「祖宗保佑！祖宗保佑！」

我倒是記得臨上計程車前，以「安全考量」為由，再次諮詢過道旁的計程車總管，並見他將該部車作了記錄，我才上車，還把前座窗前豎立的司機大名和駕照號碼抄錄自備。而後多半時間都轉頭看窗外夜景，想著大老遠回國一趟，卻掉了行李，心情欠佳，寡言少語的，只在快下車時，禮貌向司機請問有沒聽過「轉機的行李找不到」這種事？

「行李當然找得回來。」他邊尋看街名邊說：「幾個月前，上海下大雪，機場關閉、飛機停飛，好多回台灣的旅客都掉了行李，隔一兩天，還不是都送回來了？」很理所當然又很有信心的口氣。下車付過了錢，他還不忘安慰我：「台灣的機場地勤服務很有口碑，你的行李當然找得回來。」似乎，我真小人了，防人之心固不可無，能遇上這麼會打氣的正人司機，真是機緣！而行李三天後果然送回到台東家門口。

假期結束，返美又生意外。離家前日，下了一整天豪雨，直到隔天清晨才停，所有台東飛台北的班機全取消，下午才開航。我還特意提早一個半小時到機場，所搭乘的五點十分班機不但客滿並且一延再延。將近七點四十五分，眼看我在桃園機場當晚的十一點五十分紅眼班機就要趕不上，幸好櫃檯人員幫忙，緊急為我安排改搭另一架快啟航的班機飛出。

抵台北松山機場領了行李，便是一路狂奔，趕上快發車的機場直達巴士；恨不得插翅的心急下，抵桃園機場又飛奔到已無人排隊的櫃台前，辦妥所有手續，急奔向出境口……，直到坐進飛美的該班登機候機室長椅上，大氣稍喘，距離登機時間只差十分鐘！

所幸回程途的換機、轉機，不再起風波。一趟返台行，七上八下的忐忑，又彷彿遇有貴人般的有驚無險，寶島人間還是有溫情！