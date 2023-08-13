左起為阿兵哥、項萍教官、採訪組的鮑同學與馬同學。

記得上世紀五○年代在台灣上中學時，初中的三年有童子軍課，高中的三年有軍訓課。童子軍課難以忘懷的是野外露營，除了在帳篷裡過夜之外，還自己升營火做飯，做出來的食物，雖然看起來不像樣，但吃起來覺得特別有味。高中三年的軍訓課程中，最期盼的是實彈射擊，三八式的步槍，射擊時的後座力，讓第一次射擊的同學們格外感到刺激。

我那時上的中學是省立南投中學，學校不大，男女合校但分班。在我念高一的暑期中，救國團與學校共同舉辦軍中服務隊與農村服務隊，為期三周。軍中服務隊由高一的女生組成，領隊的是項萍教官，農村服務隊由祝朝成教官領隊，成員是高一的男生。我與另外兩位同學，被指定為採訪組，負責採訪兩服務隊的新聞，並編寫與出版快訊。

採訪組多半是跟隨項萍教官領隊的軍中服務隊。項教官當時官拜中尉，從政工幹校畢業不久，年約二十多歲，健美能幹，充滿了活力，平常對同學們非常親切，在服務的三個星期內，對年輕的女生們的安全，更是特別關注。

記得第一次到南投鎭的兵營去服務時，阿兵哥們列隊歡迎，並且殺了隻肥豬款待來訪的女生們。在項教官領導下，女生們一起同阿兵哥跳團體舞，或與阿兵哥們合唱，採訪組的同學們則以口琴伴奏，大家都很盡興。

在豐盛的晚宴中，發生了一件非常不幸的事。一位年老的炊事兵，從廚房挑了擔滾熱的開水，到餐廳供同學飲用，不小心跌倒，滾燙的開水潑到身上，他嚴重灼燒。項教官得悉消息後，趕緊率領幾位同學前往醫院探望。不幸幾天後，這位老炊事兵因傷重而過世，讓大家非常難過。

三星 期中，服務隊幾乎走遍了駐紥在南投縣的兵營，贏得阿兵哥的一致好評，項教官的領導，更被阿兵哥尊稱為「軍中女神」。

暑期服務隊结束後，繼續高二的學業。項教官除了教女生的軍訓課之外，對於話劇導演也很在行。有一次在她編導的一個話劇中，需要幾位男性角色，由於對我們三位採訪組的同學比較熟，因此找我們去演，自然我們一口答應，這個話劇在項教官的導演下，在學校演出非常成功。

七十五年過去了，對於這段往事，還記憶猶新，如果項教官還在的話，也快近百歲人瑞了。