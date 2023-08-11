一九七五年冬，我在康乃爾大學作研究，天寒地凍，閒來無事，常與幾位朋友「拱豬抓羊」打發時間。其中有位任職於RCA公司的孫先生，看到海報有滑雪 訓練，興致沖沖地，要我這位「初生之犢」與他一起報名參加。滑雪場位於離伊色佳不遠的山頂上，開車約需一小時；全部課程有四次訓練，時間是每禮拜三晚上七點到九點。

第一次的滑雪訓練，由我開車到滑雪場。教練教我們如何穿戴滑雪板，如何夾腿慢滑。天氣雖冷，但運動時身體發熱，在雪上滑跌幾次，勉強學會站立及停止，感覺蠻有收穫。我的道奇 車雖老，但輪胎裝有防滑釘子，往返雪地，並無大礙。

第二次訓練，由孫兄開車。教練教我們如何從山坡往下滑，講解完了後，要我們坐纜車上山頂，練習自己滑下山來。我本人有點緊張，摔了幾跤；孫兄則緊張到手足無措，連滾帶爬地從山上滑到山下。回家之前，我擔心他跌昏了頭，問他：「你可不可以開車？如果不行，我可代勞。」他說：「問題不大。」

笑話說「問題不大，就是有問題」，回家的路上，他老兄一不小心，將車子滑進路旁雪地。原來，他的車雖換了雪胎，但不是四輪帶動，任我們往前推或往後退，輪子只是空轉。這時侯，唯一解決的辦法，就是打電話給AAA（American Automobile Association）求救。然而，當年沒有手機，我只好硬著頭皮，「冒著生命危險」到不遠處的住家敲門。

為什麼我說「冒著生命危險」? 想起四年前，剛到美國納城，與黃室友去看露天電影迷了路，只因開車進入一個人家的車道，後退轉彎，即被屋主開車追趕，拿著槍指著我們的舊事；最近又有媒體報導，一名韓國留學生 ，因為敲門賣聖經，被某屋主開槍打死的新聞。美國人認同「城堡意識」（Castle Doctrine），以為「持槍保護自己家園」是天經地義之事。

幸好，這位屋主不是玩槍的人，他了解我們的苦衷，讓我借用他家的電話。等了約半小時，拖車的人來了，車子被拖出雪地，我們立即上路。

但是「屋漏偏逢連夜雨」，不到十分鐘，孫兄開的車再度出軌。無可奈何，我又到附近的小店借電話，再度打給AAA。想不到接電話的竟是同一個人，他說：「我們的技工應該十幾分鐘前就到了你那邊，為何你還要打電話？」我尷尬地說：「這是今晚第二次滑進雪地。」

停了約十秒鐘，他仁兄才明白了過來，為難地答應派人來。

第二次車子出軌，整整等了將近一小時，拖車的工人才再出現，口口聲聲埋怨著今晚特別忙。幸好，我們等待時，開著引擎，車內有熱氣，否則又冷又累，不生病才怪。

曾經讀過有關冬天高速公路失事的報導，死亡的人通常不是死於車禍，而是死於氣候──活活被嚴寒凍死。沒有親身經歷，我還不相信那些報導呢。

經過了兩次拖車，孫兄終於要我開車代勞，我「臨危受命」，深怕第三次打電話求救，以每小時十五英里的車速，折騰到家已是清晨兩點。由於那晚的經歷，我從此「談虎色變」，除了沒有再上山接受「未完成」的訓練，一生都不敢再參加滑雪活動，連看「冬運」都心有餘悸。