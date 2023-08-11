作者叔叔嬸嬸相隔十年的壽碗。

十年前我們得到了六個壽碗，那時叔叔九十大壽，嬸嬸八十二歲。我喜歡它們紅白相間的顏色，還有龍鳳圖案。今年是叔叔、嬸嬸結婚七十二周年，同時也是叔叔步入九十九壽辰。為了紀念這個特別的日子，孩子們為老壽星和他們的白金婚又特訂了一批壽碗，相隔十年。不久前，一位朋友不遠萬里把十六個壽碗帶給了我們。它們精緻細膩光滑，潔白如玉，圖案是壽桃攀枝蜿蜒，我們愛不釋手。餐食是人之本，親人的愛餐餐溫暖著我們，也讓我們隨時想念著家鄉的親人們！

叔叔比我們的爸爸小八歲，家有兩男兩女，爸爸排行老二，上有一個姊姊，下有一個妹妹和弟弟，叔叔是最小的。如今爸爸和兩位姑姑都已去世，我們的長輩只有叔叔和嬸嬸了。叔叔今年已過九十九大壽，思維敏捷、記憶力強、說話清晰，仍然堅持寫日記。嬸嬸今年也步入九十二高齡，仍然買菜做飯，有時還為親朋好友解答病痛問題。他倆都很健康，生活一切自理，互相照顧。

叔叔是工程師，年輕時在鐵路部門的工廠做一輩子的技術指導，每天騎著自行車穿梭在家與工廠的路途中。嬸嬸在大學的醫院裡擔任醫生，她的醫術高超，態度和藹可親，說起話來總是輕聲細語，學校的老師、學生們有毛病都喜歡找她；只要和她交談了病情，彷彿痛苦都減輕了許多。

我從小身體瘦弱，經常生病，那時去醫院看病要從家裡走到公交車站，再等車近半小時；抵達醫院還需排隊掛號，待醫生尋診把脈，人已累得不想說話了。而我們家離嬸嬸所在醫院不遠，有了病痛就近找嬸嬸，經她診斷後即可開藥或打針，第二天就感覺好多了，嬸嬸就像是我隨時需要的家庭醫生。

叔叔、嬸嬸養育兩個女兒，她們一生從事教育 事業，有著傑出的貢獻。叔叔、嬸嬸常常告誡我們要理論與實踐結合，不能只做「蛀書蟲」。記得小時候常看到叔叔修理家裡的破舊物品，那時中國家庭較貧困，物質匱乏，只要還能加以利用的物品，絕不放棄。言傳身教，我們小輩們也養成了這一習慣，可以修補的一定不丟棄。

今年小哥嫂在三年疫情 後回鄉探親，我們大家庭的成員集聚一堂，叔叔當場致歡迎辭。他的語速平和，邏輯思維清晰，很難想像是一位即將步入百歲老人的即興發言。遠隔重洋，聽著叔叔的聲音，我們被深深地感動了！看著送來的照片與視頻，家鄉的親人們圍繞在叔叔和嬸嬸的身邊，舉杯暢飲，歡歌笑語充滿了整個空間，親情的溫暖隨著他們的歡樂氣氛注入我們的心靈深處。

不久前，叔叔、嬸嬸在家人們的陪同下，進行了一次郊外一日遊；行程滿滿，又是汽車，又是高鐵，從早到晚十多個小時不間斷，我驚歎他們的體力耐力和毅力。

七十二載的相伴，不離不棄，相濡以沫；兩人相扶、相依、相守，同舟共濟。從青絲到白髮，從俊男秀女到滿臉皺紋，從輕盈體態到步履蹣跚，相伴一生。這七十二年承載著兩位老人為之奮鬥了一生的夢想、幸福、快樂與信念，他們牽手度過了白金婚，實為不易。這兩個小碗上簡短的兩句話：「迎夫妻安康，雙雙百歲」，記載了叔叔、嬸嬸走過的路……。