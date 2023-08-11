當我把這大盤雞雜碎和小木碗炸麵乾端上時，亨利露出乍遇故舊般的驚喜，接著向我頻頻道謝。從那次誤會冰釋後，他成了常客，我們日益熟稔。

一晚，在打烊前幾分鐘，我正要鎖門離去時，亨利匆匆跑進來朝我笑著喊肚子快餓扁了，我立即請他隨便坐，並把大門反鎖。他發現廚房已經熄燈，失望地長嘆了一口氣，我立即會意，嘻嘻地對他說：「仁兄！請放心吧！你第一回吃的麵就是我燒的。」

在他狼吞虎嚥之際，我送上一杯他喜歡的Zombie，他竟然一仰而盡，於是又替他調了一杯。

這是我們認識以來第一次單獨相處，對他莫測高深，但潛意識地感覺他很神秘，一時好奇心起，渴望一探他背後的世界，但礙於個人隱私，不便貿然啟齒。正當我苦思如何旁敲側擊時，不意亨利卻先行打開了話匣子，令我吃驚的是，若不是那三杯之助，我斷然不會相信，眼前這位樸實無華的先生，竟是身價上億的大亨，更永遠不會知道，他還有一段慘淡的辛酸史。

原來，他在發跡之前，在商場上曾有過小小得意，然而卻忘形地沾上了賭，後因傾家蕩產、妻離子散而淪為遊民 。他心灰意冷，幾度幾乎走上輕生絕路，所幸一位善心的中國餐館老闆及時出現，每天送他一盤雞炒麵。日子一久，只感覺他是塊朽木，於是生氣地痛斥：「年紀輕輕，好手好腳，為何不謀個差事？」不料一語竟然驚醒了夢中人，他從此改過自新。

最先，亨利每天一早就蹲在Home Depot前，等待各方建築工頭招攬的臨時工作機會。他從零開始，在建築界學步，一步一步、經年累月地努力，終於成了一個木、泥、水、電一把抓的建築能手。

亨利是個很有雄心的人，他認為，僅靠薪水不足以成大事，而且自忖沒有一步登天中特彩的命，於是邀了幾個同行合資和貸款 ，在高級住宅區，買了一幢破舊沒人住的小屋，開始重新裝修，以期逐步壯大。怎奈時運不濟，恰逢經濟大蕭條 ，耐性不足的夥伴見勢不妙，紛紛撤股，最後只剩下他一人。

有恆為成功之本，就在他苦守五年之後，終於撥雲見日，一切行業又開始復甦了。他改建的二手屋，一一奇貨可居，不數年工夫，他的財產就像雪球般愈滾愈雄厚，終於鹹魚翻生，由小富而大富，最後成為房地產大亨。

亨利嚴守本分，儘管已躋身億萬富豪之列，卻沒半點傲氣，也沒絲毫銅臭。最為可貴的是，知道念舊感恩，為了懺悔，破鏡重圓，為了飲水思源，贈送那位中國恩人一幢豪宅；為了警惕自己，每上中餐館，只點盤雜碎式雞炒麵。

好一個頑固的人！我就不信他永不開竅，從此常請弟弟做道佳肴，譬如宮保雞丁、乾煸牛肉絲、麻婆豆腐或者是清淡的清炒蝦仁、碧綠鲜干貝等等給他品賞，也是戲謔。但最終還是豎了白旗，因為，每次雖然都聽到他的擊節和驚嘆，卻始終動搖不了他執著的抉擇。