「永別啦，喬治！我唯一的中國知音！謝謝您給我帶來那片美好春天！」這是亨利家人於其病危時，所做的錄音。

西元一八九七年，清朝直隸總督兼北洋大臣李鴻章訪美，在紐約華埠 萬里雲餐廳設宴，一時政商及僑界等名流聚集一堂。也許是因為他忙於敬酒應酬，直到席散之後，方才感到飢腸轆轆，於是叫隨行廚師隨意炒個菜充飢。廚師於是進入廚房接洽，那想到，經過先前的一陣「秋風掃落葉」，除了乾貨和凍庫裡冷凍食物，整個廚房已經空空。

大人物的私人廚師當非泛泛之輩，瞬刻靈機一動請廚師們幫忙，把所有剩餘的零零碎碎食材，統統集中在面前的案板上，接著就像玩魔術般，很快速地炒就了一大盤五顏六色的大雜燴。李氏先試賞一口，不料，緊接著就眉飛色舞地大快朵頤起來了。

記者們見他這般開心，好奇地搶著問這道菜叫什麼名字，李鴻章這時似乎已經陶醉得忘我，只是一味低著頭邊吃邊念：「好吃！好吃！」誠所謂「言者無心聽者有意」，眾記者頓時驚喜地面面相覷，接著異口同聲道：「Yeah！hodgepodge！hodgepodge！」原來他們錯把「好吃，好吃」聽成美國人以羊肉和蔬菜 混合的「雜燴」。經由他們大肆渲染後，chop sueg之名竟然轟動一時。

同年廣東新會鍾爵氏，時人暱稱雜碎王，他在創業之初，先行拜見李鴻章的廚師作詳細了解。原來那盤雜碎的配頭只不過是：燒烤部刀手修下來的烤乳豬、叉燒、燒鴨、油雞和肥腸等的邊邊角角，以及處理過頭的海參、不能撐場面的魷魚頭尾，以及拉拉雜雜的蔬菜。因為心裡有了譜，於是搶先在紐約華埠開了一家專以雜碎為號召的中原樓，不過他的雜碎每盤只一葷，並且定名為「李鴻章雜碎」。

上世紀七○年代初，我寒暑假都在紐約曼哈頓和新澤西兩地中餐館打工，尤其還沉浸過老字號的中原樓一陣子，因此，我徹底認識了雜碎的配頭和燒法。

弟弟是川菜「總舵把」田海林的得意關門徒弟，八○年初，他和我合夥開了一間川菜館，位於康乃狄克州的首府哈特福。我們餐館一百二十個位子，陣容很堅強，廚房裡，弟弟是主廚，二廚三廚和抓碼都是他的徒弟，我是經理，負責前堂；在用人上，有點私心，也就是盡可能聘用同胞，所以，十位服務員清一色，都是來自海峽兩岸的康大中國留學生 。

亨利初次慕名而來時，就對雞炒麵提出異議。服務員是名秀氣女生，被高嗓門嚇得一時不知所措，我見勢立即趨前搭救。首先禮貌地向客人欠了欠身，然後問有何指教，他振振有辭，批評面前這盤東西根本不是炒麵。我稍為思索就恍然大悟了，原來他所想的當是雜碎式炒麵。

基於「和氣生財」的古訓，我和顏悦色地說：「先生！請稍候，我們重做一份給您。」不料他卻煩躁地說：「別麻煩了，再做還不是一樣嗎？我不吃了！」說完就霍然站起，但我仍百般忍耐，請他容我和廚師研究研究，並且要女生問他喜歡什麼酒，我送一杯，這時他的氣才稍為平息。

我立即進廚房，捲起袖子，圍條圍巾，戴上廚師帽，要抓碼師傅盡快配一大盤量的雞胸肉條、雪豆絲、洋蔥絲、西芹絲、紅蘿葡絲、香菇絲、筍絲和綠豆芽，請油鍋師傅炸點新鮮粗麵條；旋即就站上三廚的爐頭，翻開腦裡的記事簿，仔細地燒好一道像極上海名菜「爛糊肉絲」的正宗李鴻章雜碎。