五月間和外子相偕返台，為了慶祝婆婆一百歲生日，我們在台中太平待了三十二天。這期間我教會了婆婆打撲克牌，她反覆學了幾次也就上手，還口中念念有詞「誰贏誰出牌……」。有時我們三個人一打就是兩、三個小時，夜深了她還捨不得上床睡覺，像小孩似地纏著我們要求再來一局好嗎？最後再來兩局吧！

她堅持將布置在飯店的生日氣球 帶回家，讓我將一百三個字形的氣球擺設在客廳裡（見圖），隨著冷氣和電扇飛舞在空中，忽上忽下卻又飽滿閃爍，一如她平凡卻又偉大的一生。

婆婆一九二三年生，今年剛好滿一百歲，除了重聽需要戴助聽器，走路要用輔助器或坐輪椅外，其他一切都很健康。聲音宏亮清脆媲美女高音，頭腦清晰條理分明，每晚還收看電視政論節目。白天則戴起眼鏡閱讀報紙，從頭到尾一字不漏，說起過往趣事如數家珍。

她祖籍天津，二十六歲時帶著襁褓中的大姑逃到台灣，隨著軍隊輾轉在台南、屏東移防，最後在新竹落腳；在微薄的薪資和簡陋熬熱的眷村中撫育了四個兒女。她刻苦克儉，靠著組裝聖誕燈泡來補貼家用，也包容體諒懷才不遇、倔強不易相處的公公。

公公退休 後家中卻發生劇變，一夜間損失了他們終身的積蓄和養老的房子，公公因此落寞寡歡，並罹患多種疾病。婆婆心胸寬大充滿智慧，雖然損失慘重，她卻勸勉家人不要追悔過去，更不要再去指責對方，因為於事無補。

婆婆從年輕到老，除了操持家務之外很少運動健身 ，但她至今飯量和我們一樣好，半夜經過她的房間，發現她睡得像嬰孩一樣香甜舒暢。每年她健康檢查報告所有的指數都達標，甚至比我們子孫輩還要好，有時我都懷疑鍛鍊活動才能延年益壽的宣導。

但我相信養生要先養心，婆婆待人謙恭仁慈，很少對人品頭論足或記恨生氣；對待兒女只有稱讚和鼓勵，我們婆媳相處甚至親過母女，她對外勞也如母親一樣的寬容和藹。我想她能夠健康地活過一個世紀，除了有好的基因外，唯一的養生之術就是清心寡慾，不計前仇舊恨，自在放手。婆婆說：過好自己的每一天，就是對子孫的祝福。