尼克森紀念館花園一景。

今年六月曾到南加州度假、探親。六月八日的世界日報，讀到記者楊青報導尼克森圖書館 唯一華語女導覽劉德華（Elena Liu）的故事。報載劉德華是一九八○年代，從台灣到加州鑽石吧的移民，過去六年每周至少兩次在尼克森紀念圖書館擔任導覽，用漢語為同胞講述尼克森的生平故事，義工精神值得欽佩。

讀完報導，我從檔案夾裡找出世界日報二○○六年八月六日，喻英傑在香港副刊寫的文章，文中提到尼克森在一九五三年十一月訪台，臨別前夕，教育部 長張其昀陪同到蔣老總統士林官邸辭行。這已是七十年前的事，那時，美國總統是艾森豪將軍，尼克森當副總統，才四十歲。

在士林官邸，尼克森問蔣老總統有無其他事需要美國幫忙？當時張其昀代表總統向尼克森提出發展僑民教育、招收海外僑生的重要性，和籌款的困難。尼克森離台前，張部長將擬好的簡單方案交給他帶回華府處理。

當時韓戰剛剛結束不久，停火協定在一九五三年七月二十七日簽字，美蘇冷戰和美中冷戰仍然持續，尼克森也希望國府能積極爭取港澳及東南亞華人的支持，以免更多僑生被中共吸收到中國大陸；更於一九五四年十二月二日，美國和國府簽訂了「中美共同防禦條約」。

尼克森返美不久，美國和國府協商之後，擬定了援助僑生回台升學 計畫。這項計畫在一九五四年執行之後，國府開始大量招收僑生。

根據暨南大學李盈慧教授估計，從一九五四至一九六五這十二年間，美國援助僑生計畫金額，達到新台幣三億一千多萬元和美金一百多萬元。此外國府也有自付款項，在一九五○年代，這些援助是一筆很大的資金，主要用來興建宿舍、添置設備和支付僑生旅費及生活費等。一九六五年美援停止後，國府仍然繼續自籌款項執行僑生計畫。

過去幾十年的僑生計畫非常成功。教育部的統計，自一九五一至一九八七的三十六年間，實際返台就讀大專和中學人數，共達十萬零六百五十二人，來自四十五個國家地區，其中大專畢業生達到四萬九千多人。大專畢業生以台大最多，師大其次；僑生來源地則以港澳地區的兩萬多人和馬來西亞的一萬六千多人為最多。

這些畢業生大部分回到僑居地工作或創業，一部分留在台灣發展，廣達電腦董事長林百里就是很好的例子，他是台大工學院畢業的香港僑生。家兄唐雲業於一九七○年自台大醫科畢業，現在還繼續在台灣桃園行醫，照顧病人。喻英傑的文章，提及回到僑居地的僑生，不僅是僑社的中流砥柱，也是國府和僑社溝通的橋梁，更有一些僑生移民到美國、加拿大或歐、澳創業或繼續深造。

我是一九六四年返台升學的緬甸僑生，一九六八年從台大畢業。念書期間，曾住過利用美援建造的第十一宿舍和第十六宿舍，國府除了免學費優待，還給予一些生活費補助。畢業後曾服預官役，並在台灣幾家公司服務數年。一九七三年來美念MBA及博士班，一九七七年畢業後，先後在美、加四所大學教書四十多年。

回想過去一切，非常感謝父母親讓我返台升學，感恩當年尼克森總統和張其昀部長協助僑生返台，以及國府對僑生的許多照顧方案。台大良好的師資和學習環境，讓我成長很多，也謝謝內人及親友，幫我達成了「美國夢」。

感念尼克森總統對僑生的協助，內人和我於六月間，特地到尼克森紀念圖書館及他老家參觀，對他一生的貢獻和水門事件的過失，因此有了更深一層的認識和理解。