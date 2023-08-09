二○○一年九月，我從事的專業學術國際研討會在成都舉行，父親同意我帶母親一起去。我們興奮地準備，聯絡成都尚存的親友，準備著我去開會，她去好好地與長達半個世紀沒有接觸的親友團聚並尋根。

就在要辦簽證時，紐約發生了驚天動地的九一一大爆炸，事後謠傳著就要有戰爭爆發了，同時紐約中國領事館關門停業一星期，我們的成都之行也在親友勸阻下取消。當時就覺得以後一定會遺憾這次沒能成行，幸好在十八年後又有機會完成心願，只遺憾母親在前一年離世而沒能趕上。

二○一九年初，就在新冠疫情 爆發前半年，參加大學同學組織的重慶、成都和湖北恩施之旅，我懷著肩負多項重任的心情，再次出行成都，帶著母親生前最喜愛的提包踏上旅程。當飛機要落地時，聽到廣播說「即將降落成都雙流國際機場」，一時激動得淚流滿面。雙流機場是先父接受飛行訓練的機場，從小就耳熟能詳，如今親臨現場，怎能不感慨萬千。

出發前，在美服務的大學同事，原籍成都的好友，特別安排了她在成都的大姊來接機，非常熱心地帶著我去不在預定團體旅遊景點的地方觀光 。經十五小時的長途飛行，接著又走了整整兩天的路，晚上發現雙腿不尋常地腫脹，但不痛不癢未加注意。與大學同學碰面當晚，集體被招待去享受當地足浴，服務人員看到我的腿，建議去看醫生。

回到旅館，和在西雅圖的醫生兒子視頻聯絡，他也敦促我去當地醫院檢查是否有嚴重的血栓。第二天清晨，諮詢旅館服務人員，也許因流利的成都話拉近距離，熱心地提供很多有用的資訊。犧牲原定去參觀都江堰的行程，自行雇計程車到市立醫院。

因為清晨時分，醫院病人不多，很快就見到急診醫生，外賓身分加上道地的在地語言，一切順利，只是需要的B超檢查部門要等到下午才開始。在不同的樓層需先繳驗單，再依序等待，辦事人員把驗單隨手往大堆先收到的資料用長釘穿在一起，不覺擔心起要等多久才能輪到，如能在下午四時前趕到火車站，才能會合從都江堰出來的同學，一起搭高鐵去重慶。

解釋了處境，懇切要求辦事人員排到前面，她滿口答應，但我心中毫無把握。下午檢驗室開門前幾分鐘到達門前，只見人山人海，至少有一、兩百人等待，擁擠得幾無立錐之地，心中涼了大半，但是看起來一切亂中有序。未幾電動看板上打出次序名單，我的名字居然是第一個，想來又必是鄉音幫了大忙。

檢查结果立刻由檢驗醫生告知沒有危險，放下心來繼續未完的旅程。準時到達高速火車站，會合了大學同學，在陌生的城市能如此精準地把握時間調配，大夥都嘖嘖稱奇。

回頭再說這家川菜餐舘，當時特地帶了母親去，老闆娘長相清秀，來自台北士林，廚師則是從成都請來的，我們還到廚房和師傅聊了幾句。當時已是中度失智 的母親堅持要請客，平時怕她把錢隨處亂丟，她身上只有一些為她準備的玩具鈔票。

趁著上洗手間之便，把老闆娘請到一邊，悄悄請她和我為母親演一場戲，就是先接受母親的玩具錢，之後我再用信用卡付帳，她欣然同意。戲演得圓滿，事後她還暗地裡把玩具鈔票還給我，聲稱以後還可以再用。數年後聽說這家餐館易手換了老闆。

今年一月底農曆新年時，由於疫情已逐漸趨緩，久未聚集的老友們特別到一家中國餐館慶祝新年。那天顧客盈門滿座，服務人員戴著口罩忙碌著。我們一桌十人點完菜正在閒聊等上菜，一位只露出眼睛的服務員進到包間對著我說「我認識你」。

當時一愕，她報出「川說人家」和我母親的故事，才得知她就是以前那家餐館的老闆娘，現今無事一身輕，在朋友餐館特別忙碌的時候來幫忙，對她的記憶力很佩服也很感動。至於當時會取這麼有詩意的名字有何玄機，還沒請教，以後如有緣再見定要記得詢問。