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洗海澡的記憶(下)

虹化玉

國傑叔最拿手的是踩水。他在深不見底的水裡游，身體是直立的，兩手舉在頭頂，或抱在胸前，兩乳可以露出水面，卻能很快地向前游動，就像兩腳在水裡走，這就是踩水。我始終未有學會，國傑叔說，這得靠功夫和練。他就是憑著這一身水性，在漲潮的海溝深水裡，曾同時救上兩個溺水的外鄉小學生。

我學會了游泳，有了水性，就更迷戀洗海澡，即使去城裡讀中學那幾年，一到放暑假，也幾乎天天都要到海上洗海澡，對海泳有了更多的樂趣。我可以與水性大的人們，一起向深海游去，比試一下膽量和體能。深海浮力更大，游起來輕鬆自如，就像有一隻巨大的手在托起你。

深海處的海水更清純，凝碧如翡翠琉璃，很是迷人，令人流連徜徉忘返。此時全身心就被包容在這瓊漿玉液中，被它不住地撫摸，按摩；全身軀的每一寸肌膚，都與這玉液般的海水零距離接觸，親密無間，恍若人已經與大海、天地自然，融為一體了。

夏天洗海澡，已然成為家鄉人的生活習慣，亦是他們一種不可或缺的生活內容。洗海澡既是娛樂，也是健身。大海邊充滿負氧離子，讓人身心清爽，精神振奮；海水裡又富有鹽分及鋅、鎂、鈉等微量元素，那可是對皮膚和身體大有裨益呵。

我的家鄉像國傑叔那樣好水性的人不少，家鄉人幾乎都是海水泡大的，每個夏天都是家鄉人歡樂的日子。

他們大多不但身體壯健，也有大海一樣的心胸，樂觀大器，善良包容。在異國生活這些年，每當我面對海洋，都會不禁想到家鄉的大海，想到家鄉的月牙灣，也會浮現出當年洗海澡的美好記憶，心裡滿滿是揮之不去的鄉愁。

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