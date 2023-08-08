父親只是默默的耕耘者，他的心田很大，有時家人也看不出他在種什麼，甚至懷疑，是否他自己知道在搞什麼飛機？但他總是種出一片好東西，給家人享用。

父親曾任公職，退休 後創業稍有所成。九○年代初期他開始洗腎，包括在美的姊妹，全家都籠罩在莫大的震撼及焦慮中。父親身體一向健朗，很難想像他落入洗腎的命運。

他洗腎近九年，心志雖堅，但也被消磨地難再有所做為，母親因此有了憂鬱症狀。老爸為安撫老媽，鼓勵她去打麻將，還為她準備好「麻將基金」。幸得當時任職「華同大汽車廠」的大表弟幫了大忙，推薦退職的榮民員工周德千給父母，幫忙管家及照顧父親。這也給了母親喘氣的機會，她終於可以偶爾放鬆，抽空上場去雀戰了。

平時總有機會跟父親「聊天」，但有天他慎重地找我「談心」，將憂慮告訴我：「你妹妹很辛苦，壓力很大，我們該幫幫她。」因她有三女一男，妹夫是國防醫學 院畢業的醫生，很優秀，曾在三總及榮總任職，做到心臓科主治醫師。婚後赴美重新出發，重考一般內科醫師執照，自行開業成為有私人診所的家庭醫師。

當年創業維艱，兢兢業業，很是不易也辛苦。因而照顧一家大小日常生活及孩子們課業的壓力，全落在妹妹身上，壓力之大及辛苦程度可想而知。

父親病中仍惦記著妹妹，叮囑我多費心疏導她，盼消除她一些壓力。其實我自家何嘗不也有本難念的經，而且兩地相隔千里，還真不知如何幫忙？但一看老人家發愁及苦心，就硬著頭皮答應他，盡力而為。

我知父親處事，一向心裡有底，只是他多藏著一份對妹妹說不出口的內疚。因父親擔任公職時，我跟姊姊都上私立大專院校，後來又相繼出國求學，幾乎耗盡了家中的資源。而妹妹只好努力考上國立師大，雖然她是班上拔尖的的佼佼者，但畢業後，父親已難支持她出國，她只好留在台灣擔任教職。她很爭氣，自己努力闖出一片耀眼的天空。

父親對姊姊有信心，因她是老大又最像父親，有智慧遠見，為人大器，處事果斷有氣魄；曾得中學三鐵冠軍，後來也得過亞洲及世界橋牌賽冠軍；在美學成後從事房地產 業，很得父親真傳器重。

父親對妹妹則更多疼惜，因妹妹是老么，更像母親，有媽媽的容貌及心地，人美心善，處事周到細緻，圓融顧大局；在台灣曾從事當年才起步的服裝設計，並著名聲，上過當時知名雜誌的專訪及封面；叱吒風雲也得過國際橋牌賽冠軍。

父親的叮囑，我能想到的就是多給妹妹寫信，給她鼓勵並加油打氣。我雖不才，但我會從很多報章雜誌書籍中，找別人生命精華的篇章，偶爾加註一些我的想法寄給她，希望她能在忙中靜下來，讀幾篇好文字，紓解壓力也充實自己。

最近清理儲藏室，翻出五大冊剪報，約有五百多篇（見圖），前後跨了約五到六年。翻了翻內容，基本上以聯合報、中央日報的副刊為主，加些不同來源的資料內容。

想起當時是累積若干篇後附信寄出。剛開始時，沒想那麼多，也未將出處日期記下。後來常把寫給妹妹的信及剪報，念給父親聽，他挺感興趣，也會提醒或交代想告訴妹妹的話。我才注意到，該把剪報的出處日期記下，以便追索引證。

現在回頭看，才體會到當時父親的苦心及智慧。他將心上一直對妹妹難以說出的疼惜、關愛及心境，點化為我的動力，讓我接下這樁任務，卻有著一石三鳥的效果。相信妹妹聰慧，文筆又好，從中領悟必多。現在我更感恩、感謝老爸跟妹妹這段連心的過程，反而成全了我，讓我順勢成了真正的受惠者。

父母過世多年，妹妹的孩子們也早已成年，她有了孫輩，也享到天倫之樂。但她依然忙進忙出，好像任務未了似地，偶爾還會忙得生氣，埋怨兩句。一直想告訴她少自找麻煩，應該輕鬆一點。她該知道，她一直是家中那顆閃亮而難被輕忽的星星：「你一直都在老爸心上！」藉此也稟告父母，我們都很好，希望在冥冥中，他們早已把心放下。