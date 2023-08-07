在我家博骨架上，有一件小巧玲瓏的「雙面繡」，圖案是「貓咪戲螳螂」（見圖）。一隻栩栩如生、萌態十足、呼之欲出、惹人喜歡的貓咪，兩眼正盯著旁邊的螳螂，螳螂則無畏無懼地在貓咪一邊，看來一齣貓戲螳螂即將上演。

這個「雙面繡」的框架為圓形，是用紅木做成，雙層玻璃夾著繡品；帶鏤花的底座，是雞翅木做成，非常漂亮。這件上乘的工藝美術品，擺上博骨架，至今已整整二十個春秋。它是老伴從造紙廠退休 時，同事們送的一件紀念品。老伴對它愛護有加，隔三差五就小心翼翼地拿下來擦拭一番。

當年送「雙面繡」來的同事，還謙虛地說：「送您小小一件『雙面繡』，不成敬意。」在老伴眼裡，這件紀念品非常重要，因為它承載著同事們多少年來的深情厚誼。她說道：「千里送鵝毛，禮輕情意重。別看同事們送我這件紀念品不起眼，可我卻感覺它比黃金貴，比玉石翠，多少錢也買不到。」

老伴的感慨和我的認知，不約而同。同事們送她的小小紀念品，不僅一點也不「輕」，而且還相當「重」。同事們除對她的熱情歡送外，還買了價格不菲的、世界級非物質文化遺產之工藝美術品「雙面繡貓咪戲螳螂」，做為退休紀念品送給她，豈不是很「重」嗎！