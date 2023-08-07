人行道上的繪畫班(下)

黃老師教我倆用四B鉛筆在紙上畫上山的線條，然後塗色。第一步，在山的上方畫天空。擠出藍的顏料，再擠一點黃的，混在一起，用筆拌均勻，再抹在紙的上半部。我暗裡嘀咕，還有白雲呢，怎麼畫？純白色是現成的，問題是怎樣畫雲變幻的形態？有的像羊群，有的像曬衣竿上飛揚的被單；南側一塊如「三國演義」裡的大軍列陣；北側呢，有的是散兵游勇。

黃老師說，不要急於動筆，一邊仔細觀察，一邊等顏料乾透。黃老師自己也在畫，但不是眼前的風景，而是一頭水牛在嚼草。他沉醉的神情真好看。

好，開始畫雲。黃老師指導我們把白色顏料擠在碟子上，加水稀釋，再抹在紙的上方。「小心拿起畫板，把畫紙顛倒過來。」黃老師說。於是，紙上的白色自由自在地漫流，雲彩的線條、姿態浮現，那麼自然、流暢、生動。顛倒一下，居然是神奇的魔術！接著，畫山。一個小時過去，平生第一幅風景畫誕生了。黃老師出於鼓勵，不潑冷水，只說：「畫得真好，拿回去給爺爺看。」

眼前，洋老師教學生顛倒畫架這一刻，我想到的就是此生唯一的寫生場面。如今回味，「顛倒」這一竅門，有深意在焉。原來，注入鉛製管子的每一種色彩，都有一個自由的靈魂，只要替它找到出口。其次，色彩具有行動的能力，只要你讓它自由發揮。我的寫生畫上的雲，是色彩的創作而不是我。

第一幅也是最後一幅。預定的寫生課來不及上，整人運動開始了。最後見到黃老師，是他隨全體教師進縣城開會。他特地來文具店找我，送來一枚小小的獎章，獎章來自縣舉辦的小學生美術展覽，他把我的畫拿去參展，得了個優秀獎。他彎腰，拍著我窄而瘦的肩膀，說：「你大有前途，要多多練。」此後黃老師的命運逆轉。

教師們進城，原來是參加一場政治運動，名目叫「幫助黨整風」，其實是陽謀。黃老師被領導欺騙，在大字報上一展美專高材生的長才，一幅幅揭露官僚主義的漫畫，讓他從積極分子變為極右派。再見他，是二十二年以後，那時是白髮老農民。

自然，眼前的繪畫班，師生的「顛倒」和我半個多世紀前那一次不同。水彩顏料加水，異常活躍，易造成靈動的意趣。水粉不然，黏稠，老實，看這些畫架就知道。把畫板顛倒，只是為了調整觀照的角度。老師的授課一定富於幽默感，那假睫毛特別長的中國姑娘，笑得特別響。她對面的老頭子，一副成敗在此一舉的神氣，哪裡有功夫笑，用畫筆把邊緣改了又改。

中午的陽光強烈起來，我瞇眼看著。師生開始第二道工序：畫彩霞。示範作品上的雲霞，在太陽上方為橙紅，較淺，太陽下方為強烈的橘紅。助理給各位送上橙紅顏料，和洗畫筆的水。大家又埋頭忙起來，不但塗上方，還畫下倒影。照這個進度，沒有三個小時無法完工。而前景是可見的，一幅朝陽君臨、雲蒸霞蔚的美景，在每一個人筆下誕生。

我向助理要了一張傳單，上面有資訊。繪畫班每位收費四十二元，舉辦方提供所有材料和場地，報名無門檻。我逐個看繪畫者，感慨無限。他們不可能是再世梵谷或莫內，連為人師表的那一位，如果在露天市場擺攤，一整天也未必賣得出多少幅，別說掛在畫廊裡待價而售。可是，有什麼關係？喜歡畫，畫成，曬給情人、親人，贏得便捷而廉價的喝彩，甚而團進字紙簍，一如吃一頓美食，不也很好嗎？

想到這裡，我不後悔少年夢斷，即使畫到老年，也許和眼前的一群沒有兩樣。我的老師黃淩霄，右派改正以後，曾來找我，因為我在主管職工招收和分配的勞動局幹事，他極為急切地向我打聽什麼時候得到有工資拿的工作，窮怕了。氣氛輕鬆一點後，他大談養豬的竅門。我不敢問他有沒有繪畫。