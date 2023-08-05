賀知章詩云：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛衰。」我雖然是老大也不曾回鄉，但永遠懷念鳳田村。離開故里七十三年，更何況有五十八年是住在說英語的地方，自知鄉音已改；我這個八旬老人，卻會不時想起童年的故鄉。

我在廣州市出生，正是七七事變的那一年，所以一來到世上就要逃難。據父母說，為我擺滿月酒時，有許多親友都沒有出席，大家逃難去了。我們家經過許多周折，又香港 又澳門 ，終於回到廣東台山縣。直至抗戰勝利後，才又去廣州讀書。但在小學六年級時，我又回鄉生活一年，那時已是個大孩子，所以才會記得鄉間情事。

鳳田村是一個只有百戶人家的小村，居民是從附近兩個舊村搬過來的，大多數人是去加拿大 謀生，怪不得會在平坦的稻田上，不種禾而另建新村。村內房屋整齊，正面開朗，有各種公共設施，如球場及村民挑水處；又建有一間書館，旁邊附有公廁。其他三面有竹叢圍繞，成一正方形，就像一個田字。

我家的祖屋落在最外一行，由住屋至竹樹邊是一大塊空草地和小水氹。晚上睡覺時，牆外面就有蟲鳴和蛙鳴，我們小孩子都有些害怕，那時母親就會給我們念古人文章。她讀書不多，我記得她總是愛念「木蘭辭」和「愛蓮說」，我們就在「唧唧復唧唧，木蘭當戶織」和「出於污泥而不染」聲中入睡。長大以後，每逢看見這兩篇文章，我總會細聲地用鄉音來念，可是還未讀完幾句，就哽咽起來；試問天下兒女誰不思念母親。

比我年長一輩的人，總愛背誦古人文章。我記得有這麼一回事，村中有個叔輩，願意無償教孩子們讀書，叫大家自備一張小凳子，去書館聽課。他如何講解不重要，反正孩子們都聽不懂，只要跟著用台山話念就是了，讀熟了，有一天就會明白。所謂書館，大概是大人議事的地方，也就是平時男人們聊天之所，父親從未帶我進去過。

當年興建書館時，能夠想及同時建造一所公廁，給大家方便，這個主意值得讚許。但那只是男人們聚集的地方，婦女還是使用自家在竹叢邊的茅房。這又使我想起另一件有趣的事來，有時幾個小孩子各提竹箕，手持樹枝，一起撿豬糞去了，也就是四處遊耍去了；遇上野獸糞便就撿回來，放進竹邊茅房作種田肥料。那時沒有髒不髒的問題，只有藍天白雲的空曠，只有天真無邪的笑臉，只有小孩幫助家計的心態。

又好玩又實用的事還有另一件，那就是去拾田螺。在水稻田邊走著走著，看見田裡有黑影就用手拾起來。我也曾在外婆家見過別人拾田螺，他們比較聰明，懂得使用一枝長竹繫上一個鐵絲製的小勺，如此可以拾取較遠處的螺。我們家鄉吃田螺有兩種不同的燒法：一是加入南瓜和紫蘇同煮，有湯汁的；一是把螺的頭部取出來炒花生米，兩樣我都愛吃。吃完的螺殼還可以當作玩具，小孩拿著螺殼以其腹部互相頂壓，把對方壓迫為勝。

台山人種水稻每年只有二造，冬天收割後可能有穀粒遺落在乾土上，祖母曾一手牽著我，一手提著雞籠，把小雞放到田裡覓食。是祖母說的，絕不可以浪費糧食。我也看到她為了節省買火柴的錢，而使用火石去生火，她試了多次不成功而生氣。在鄉間生活的節儉令人難以置信，但那時僑匯中斷，僑鄉生活實在艱難。

大人們的艱難，兒童不理解。我們只知道去玩，早也玩晚也玩，隨便拾來一塊小瓦片，然後在地上畫幾條線，找個玩伴就可以跳上一天。有時在地上打玻璃珠子，惹來混身塵土；有時去水氹捉小魚，弄到衣衫盡濕。回家時，少不了又被媽媽嘮叨一番；啊！有媽媽嘮叨多好。