看到媒體播報李玟 自殺過世的消息，我先是錯愕惋惜，接著我想我不得不振筆疾書，以過來人身分現身說法，希望敲醒一些像我一樣還走在鋼索上的「邊緣人」。

我自幼生長在一個單親又畸形的家庭，父親的遺棄，造成母親有憂鬱症 ，長期都要靠安眠藥才能入睡，可是她要獨力養育五個孩子，是支撐她不能走上絕路的原因。我自幼看到她的艱辛，暗誓要努力讀書報答她的恩情，這種使命感讓我造成自身的壓力，憂鬱症已經找上了我並不自知。

高中三年的奮力苦讀，就為了大學聯考。在台灣，我們所居住屏東並沒有考場，必須要負笈到台南去成功大學趕考，因此我們要早一個禮拜住進成大的女生宿舍待考。

適逢颱風來襲，我自幼體弱多病，患有過敏性鼻炎，受不了氣候的突孌，於是就感冒了，鼻涕眼淚齊流，睡的又是光床板。沒有醫藥照顧之下，我的病情加劇，上了考場除了鼻涕滴流不停以外，竟然發燒到四十度。在這種頭腦昏沉的情況下，我自知考得一塌糊塗。

在回屏東的火車途上，我就給自己做了悲觀的決定，認為我考試失敗就是對不起母親的培育。所以回到家中，我寫了訣別的日記後，就把母親的整瓶安眠藥吃了，昏然睡去之前又拿小刀割腕，脆弱的我已經厭棄無望的人生。當我醒來時，竟然是在醫院的急診室，被人灌腸洗胃在急救；原來是母親救回了我脆弱的生命。

等自己做了母親來到美國後，我就把自己生命的希望全部放在子女的教育 上。我辛苦工作支撐女兒到外地去讀大學，結果她把原有的獎學金讀沒了，竟然欺騙我在外面鬼混了四年，到了被退學的程度。加上工作的不如意，我覺得我的人生都崩塌了，又有了輕生的意念。

還好我工作的醫院有心理醫生的輔導，我慢慢學會了自我的心理建設，不再讓難題困擾我。我記得一句話：「把心裡的難題說出來與人分擔，你的難題就會減輕一半。」多年來醫院的護理工作也加深了我的自信心，隨著年齡的增長，我知道如何處理自己憂鬱症的難題以外，還能行有餘力地輔導照顧他人，我們要把心裡的憂鬱說出來。

宗教也是一個治療的方法，我感謝上蒼讓我有語言、寫作的能力，我要披露自己對抗憂鬱症的經驗：千萬不要獨吞苦果，什麼事都與家人分享，像我這樣沒有家人的人，就重視我的朋友與朋友分擔。心裡的壓力是精神上的垃圾，垃圾一定要及時清除，不要讓它壓垮了你。