作者九○年代中期第一次同學會合影，及二○一七年同學會的合影。

新冠疫情 爆發以前，每年都要回大陸一次，為父母親掃墓以及探親訪友，還有就是參加不可少的高中同學會。

我們上大學時是統一招生，同班學友來自全國各地，小班二十六人全是和尚，這在理工科大學裡不是新鮮事。畢業時是統一分配，同學又分散到全國各地，因此大學的同學會是很難實現的。

高中就不一樣了，全班五十多同學幾乎全是上海人，各自的家庭都住在方圓數公里範圍內，而男女生的比例幾近五十對五十。三年同窗朝夕相處，上學路上或下課回家常是三五結伴並肩而行，由此而生的學友之情，誠如俗話所說：一日同窗，始終為友。

因此以往每年回到大陸，高中同學只要得知我落地上海，就會互相通氣，接下來就是由原來班上的積極分子組織一次同學會。分工也十分明確，由講究吃的同學選擇一家酒店，既要經濟實惠又要交通方便；然後根據參加餐飲人數，分攤到每個人應出的金額。一切準備就緒後，選好一個日子通知與會各位，同學聚餐會就這樣進行了。記得我出國七年之後首次回上海，那是上世紀九○年代中期的事。老同學們得知後都想見見我，並聽我聊聊美國的情況，於是我們高中同學會的帷幕就此拉開了。第一次聚會達十三人之多，在滬能聯繫到的同學幾乎都來了。

聚會是在一位女同學的家裡進行。她剛買了一套兩室一廳的新式公寓房，這在當年是件大事，於是她出面邀請大伙到她家做客，一則參觀她的新居，另則也藉此舉行同學會讓大家與我見面。

那個時候還不興聚餐，只可以說是茶敘吧，所謂香茗一杯知彼知己。在客廳裡隨席而座，桌上有點瓜子花生之類的零食，大伙邊飲邊聊；談及往日在校的舊聞趣事，調侃各位任教老師講課的優缺，追蹤在外地就讀同學的音訊……，大家說天論地各抒己見，歡悅之情溢滿全屋。

到了新世紀開始，茶敘的同學會已過時，開始了聚餐的同學會。那時我們好幾次的聚餐同學會因我是遠道而來的，老同學們對我總是從寬發落，與會各位分攤餐費而讓我白吃。出於對老同學們的感謝，有一年回滬的同學會由我發起，邀約能聯繫到的學友們歡聚，在徐家匯的一家天天漁港的餐館訂了位，並事先言明這次聚餐由我來埋單；大伙也欣然接受，一個大圓桌坐滿了人。

其實聚餐只是個形式，主要的是有機會藉此互相交流。步入耄耋晚年的我們談論的話題，總離不開黃昏歲月的情景，有的介紹自己的養生經驗，有的講講自己的健康飲食，有的介紹健身 運動的體會，總之圍繞著晚年生活的話題，五花八門無所不包。

歲月流逝，花開花落，樹葉飄零，我們的同學會由開始幾年的興旺，到漸進的式微，與會的人數逐年遞減，人員的狀況也有了變化；有位同學由夫人攙扶著與會，更有幾位同學先後已駕鶴西去了！

第一次的茶敘同學會合影中，已有四位離世。同學會的隊伍由開始的十幾個人，到不足十位，往後從七、八個人，到二○一七年時的合影中只剩七條好漢了。不斷瘦身的同學會是何等的酸楚。

疫情三年彼此隔離，同學會已改為線上進行，老同學之間透過微信 聯絡。如今大陸已開放國門，盼望著早日訪滬，能在雙親的墓前焚香獻花，同時也期待著能與健在的老同學們再次歡聚。同學會雖然瘦了身，但願留下的經久而不散！