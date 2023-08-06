我剛記事的時候就聽說過，七王墳上有一棵大銀杏樹，樹蔭遮蓋住墓頂。銀杏樹老百姓叫白果樹，白果樹下埋著王爺，有人附會「白」下有「王」不是「皇」字嗎？這明明是暗示七王爺家要出皇上嘛！這還了得，慈禧聞之大怒，立即命人將樹砍掉；為了不使其再孳生發芽，還在挖掘的根穴裡灌上石灰，徹底斷絕其再生的可能。這事在當時的北京 傳得很邪乎，老北京人幾乎無人不知。到底是不是真事呢？好像誰也說不清楚。退休 以後閒來無事，便想去探個究竟。

七王墳是清朝第一代醇親王愛新覺羅·奕譞的陵寢。奕譞是咸豐皇帝的弟弟，道光皇帝的第七個兒子，故稱七王爺，慈禧是他的皇嫂。陵寢在京西松柏濃郁風景秀麗的妙高峰山麓，唐朝時是佛教「西山八院」之一的香水院，水碧山青，環境清幽靜謐，是休閒也是修禪的理想之地。陵寢選在這兒，確實的好風水。

我來到陵園門前時，被它那巍峨壯麗的皇家 氣派震撼了，忍不住驚訝讚嘆。陵園倚山勢而建，從園門迤邐向上，需攀登百餘級又高又陡的台階（見圖）。我氣喘吁吁登上台階，迎面便是翹角飛檐的碑樓，矗立著介紹奕譞生平事蹟的高大石碑。可惜圍著鐵欄，不得靠近，看不清碑文寫的什麼。碑樓旁有一株虬勁老松，樹幹已經傾斜向地面，樹冠依然倔強地向上昂起，呈現「不屈不撓」之勢，頗為發人深思。

沿著碑樓後面的主軸線拾級而上，不遠處有一座漢白玉高拱石橋，小巧玲瓏，造型別致，雖然年久失修，有的石塊已經鬆動破損，仍然不失原來風貌。橋下乾涸無水，生滿雜草，想必當年是流水潺湲，小橋倒影依依，何等恬靜秀美。

跨過石橋往前便是陵寢正門，門鎖著，只能從兩側的旁門進去。

陵園在半山腰，呈長方形，背倚高山，面向一望無際的平原，視野開闊。我看了一下，共有四座墳墓，正中的一座突兀高大，無疑是醇親王奕譞的，左側有一座右側有兩座，是他一妻二妾的。令我驚訝的是，醇親王墓前居然有一盆花，是鮮花，像是紫羅蘭，應該是不久前敬獻的。這麼多年了還有人鮮花祭奠，可見其支脈之繁盛。

我是來探訪白果樹的，自然對陵園内的樹木進行仔細觀察。園內樹木很多，蓊鬱繁茂，遮天蔽日。奇怪的是，都是筆直參天的蒼松翠柏，沒有看到一棵銀杏樹。是當年全被慈禧砍光了？不對呀，奕譞是光緒十五年（公元一八八九年）去世的，距今一百年多一點，即便被慈禧砍光了，也會留下一些痕跡，哪怕是一截木樁，一個樹坑，一點兒挖掘過的痕跡……，所有的這一切都沒有。

或許壓根兒就是假的，並沒有此事。光緒帝是醇親王奕譞的兒子，人們厭惡慈禧同情光緒，編出這樣的故事發洩心中的憤懣，完全是可能的。當然，這只是我的推測。到底是真是假，恐怕成為永久之謎，不會再有答案。

不過，慈禧心毒手辣，專橫跋扈，生性多疑，對她信任的人也存有幾分戒心。她與光緒政見不和，光緒搞維新如果成功，慈禧便失去一切甚至性命。這樣一位實際上的女皇，能允許光緒成為名副其實、握有實權的真正意義上的皇帝嗎？七王墳這個「皇」字的暗示和預兆，不正是捅到慈禧的心窩子了嗎？她疑神疑鬼信以為真而砍掉銀杏樹，以斷絕奕譞一脈的風水，讓光緒永遠當不成真的皇上，這似乎也說得過去。當然，這也是推測。