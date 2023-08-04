秋天到姥姥家，最開心的是「落秋」，就是到地裡去撿收割後落在地裡的糧食。撿的東西啥都有，有高粱頭、苞米棒、地瓜、穀穗等。最喜歡去撿花生，常常是撿的花生還沒有拿回姥姥家，就在路上給吃完了；到了家裡，姥姥問花生呢？就拍著鼓鼓的小肚子對姥姥說，在這兒呢。

冬天到姥姥家，就沒有什麼好玩的了。記得的就是總在圍著火盆搓苞米，白天搓，晚上也搓，姥姥與舅媽、三姨和媽媽總有說不完的家長裡短。

姥姥家晚上照明點的是煤油燈，沒有電燈，連手電筒也沒有。那時候，一個雞蛋 可以賣三分錢，能換一盒「取燈兒」（火柴），夠一個月點火做飯用，誰家要是有個手電筒，比現在背個LV包還牛逼。趙本山的小品「昨天 今天 明天」中把手電筒也算是一件家用電器，說得一點也不假，現在的人們聽起來已經僅僅是個笑話了。

記得那火盆是粗陶的，直徑差不多有一尺半，高度大約六、七寸，盛上做飯後剩下的沒有燃盡的秸稈灰，放在炕上用來取暖。姥姥總會在火盆裡放上幾個土豆或者是地瓜，等苞米搓完了，那土豆或地瓜也就烤熟了，特別好吃，帶著草灰特有的香味。姥姥的菸袋特別長，可能有二尺多，淘氣的時候也會搶過姥姥的菸袋抽一口，結果是嗆得鼻涕眼淚一起流。

記憶最深刻的，是姥姥家菜園子南面的那一條小河。河不太寬，可能也就是六、七米吧，清澈見底，不發水的時候沒不過膝蓋。雨天的時候，河邊會出現許多的青蛙，還有癩蛤蟆。天熱的時候，就到那河裡踩來踩去，濺一身的水花，特別開心。

有時候會找來篩羅或者土籃子去撈魚，常常是忙活了半天，也撈不著幾條魚，看上去那些魚都游得挺慢的，可是去撈的時候，就突然竄得不見了蹤影。撈上來的三五條小魚都餵母雞了，公雞來搶的時候就把牠打跑，祈盼那母雞吃了這幾條小魚能多下幾個蛋。雖然撈到的魚很少，但是那種眼看著就能抓住的感覺，足夠讓我興奮。

現在回想起來，人一生的很多事情也像是抓魚一樣，那「魚」就在你眼前游來游去，眼看著似乎輕而易舉就能抓到，但是等你真的去抓的時候，那「魚」卻已不知去向了。

如今，人們的錢掙得愈來愈多，吃的穿的愈來愈好，生存的環境卻愈來愈差：生活節奏愈來愈快，工作壓力愈來愈大，空氣質量愈來愈壞，交通愈來愈擠，人情味愈來愈淡……，人們開始嚮往簡單，渴望輕鬆，追逐自然，懷念童趣。

姥姥家門前的小河早已經乾涸，魚自然是沒有了，連青蛙和癩蛤蟆也沒有了，只剩下一條淺淺的溝，長滿了雜草。如果不是有當年兒時的記憶，我不相信這裡曾經有過一條小河。

姥姥家門前的小河不曾乾涸，它常常流進我的夢裡，夢裡的小河比小時候還寬還清，水裡的魚比小時候還多還大。