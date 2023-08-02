懷念童年時的五角場(下)

我還好幾次在市場裡碰到我們小學的班主任，他是一個中年的瘦高個子，知識淵博。班裡一個同學拿父親名字裡的虁，遍問全校老師，只有他答對了，同學都佩服得緊。他住在市中心老城隍廟，每天坐公共汽車到我們小學來教書，也喜歡逛街，可能是買素菜雞蛋吧。可是他在我的年終成績單上說我是個聰明的孩子，就是太喜歡到市場上閒逛云云，好在我的父母沒有太在意。

五角場的地界上世紀初還是農村模樣，有個美妙的名字叫做浣紗鄉，不知道和洗衣美人西施有沒有關係。它的市鎮化離不開北伐戰爭後的新上海計畫。

據說蔣介石領導的軍隊占領南京以後，有意重建上海市政府，礙於英法美日的租界已經占據浦西主要地塊，如果繼續侷促於南市一域則難得發展，決定另闢蹊徑，在五角場建設新上海市政府，一二八事變曾經一度打斷，到一九三七年八一三淞滬會戰時，還是造起了市政府、圖書館 、博物館 、體育場、體育館和一些高檔住宅。

有名的還有後來五角場街道辦事處，那是一幢由幾個白色立方體構成的現代化三層小樓，和並排同是獨門獨院的白牆紅瓦截然不同。這裡原是旅法抽象派畫家趙無極的父親、銀行家趙漢生的家，趙漢生陪同愛好美術的兒子到杭州考上美專，又資助他赴法留學，終於成就了趙無極這位藝術大家。他在回憶錄裡說，在那裡，我們開始了另一種生活，正在這個時候，我決心考入美術專科學校，好像這棟新房子象徵著我所嚮往的新生活。

這批建築以市政府為中心左右對稱，中西合璧，蔚為大觀。我的母校同濟中學就是原來的市立圖書館，黃瓦白牆，兩扇大拱門，十分氣派；和市政府的綠瓦、博物館的紅瓦相映成趣，鼎足而三。雖然年久失修，但是扶梯的欄杆，高大的屋頂，圖案雕塑，依然引人注目。閱覽室舒適寬敞，藏書室鐵架到頂，都可見設計的匠心獨具。現在這裡已經成為楊浦區圖書館，也算是物盡其用了。圍繞這些建築，當時還設計了五角場一帶網格式的道路分布，採用了一套與租界英法味道截然不同的路名，以「中華民國 上海市政府」中的一字為首命名。我們住的大院門前是一條連接復旦大學和二醫大的政通路，到同濟中學還要向左一拐走國和路，然後是政同路就到了，不知為何政同路改稱政立路了。

五角場先後吸引了復旦、同濟、體院、二醫大等高等院校在此落戶，大大提高了當地的文化層次。飯店食堂裡擠滿了年輕的學生，嘰嘰喳喳，好生熱鬧，路上碰到幾個騎車的專家教授也不奇怪。大家出門都騎車或坐公共汽車，書店裡擠滿了老老小小的讀者，這就是我記憶中的五角場。

幾十年來我又回去過幾次，樓變高了，路變寬了，可是我反而不習慣了，常去的小店已經不在了，熟悉的朋友搬家了。怪誰呢？哎，人老了，就喜歡大驚小怪的，是吧？