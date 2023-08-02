大概在十五年前接過這麼一個翻譯活兒，幫一位中文我認為學到一定段數的美國男子，將他的英文簡歷翻譯成簡體中文，他打算去應徵某大學教英語。據稱此前他已在中國學習中文三年，課外靠當英語家教維持，因而教過一大批中學生和高中生，教學經驗豐富。

簡歷翻譯毫無問題，接著又接了他派發的求職函翻譯，是要跟著簡歷一同寄給他要應徵的學校。信中除了交代他的中文跟學生溝通沒有問題外，更再三強調他跟學生們如何相處融洽，由於不想再重複「相處融洽」，於是我在一處用了「打成一片」來交代同樣意思。

完稿電郵傳過去，不久就來了回信，問我「打成一片」是什麼意思。我很快回信給了解釋，還告訴他：「如果你在這個地方懂得使用『打成一片』這句成語，我認為會加分的......。」

結果，他回覆說他從沒聽過這樣的成語，只覺得非常負面，跟學生相處用「打」這個字眼感覺太奇怪了，他不希望面試 官誤會他有暴力傾向，要我務必把這段改掉，改成最通俗的用法就好。

看了顧客的英語電郵回信（只有「打成一片」那四個字是用中文），又氣又好笑。「打成一片」說實在已經再通俗不過了。當年的我也是年輕氣盛，立刻搜出了「打成一片」的典故，把連結傳給了這位哥。結果還是沒能成功說服對方採用我的選詞，這筆單子最後以另改其他說法收場。

事後我非常納悶，顧客何以如此不接受我的「打成一片」？好像連考證一下都沒去做，也似乎從沒把譯文交由母語為中文的人過目校對一番，否則，應該有人告訴他，我的選詞絕沒問題才是。

於是我搜出那個年代經常被詬病取笑的谷歌 翻譯器去翻譯「打成一片」，赫然驚覺，跳出來的英語居然是「beat into one piece」，就是照字面直接譯作「打成」「一片」！我的天！這位老兄難不成把我的譯文直接貼到翻譯器去反向校對？非常可能誤以為那意思是「學生都被他『揍扁』了」？他堅決不要這句成語出現在求職函裡，是否就是這個原因？

「打成一片」最早出現在宋朝禪宗史書「五燈會元」，原指形成一個整體。現多用來形容跟人感情融洽，渾然一體，就是台灣人俗稱的「麻吉」，粵語「滾得埋」--還好對那位顧客不需要用到，否則他會不會誤以為這話的意思是把學生滾到土裡埋了？真難說那個年代的翻譯器能跟我賽幽默。

多年後回憶起這段過往，非常好奇谷歌翻譯器進化到今天的演算效果為何。於是在寫這篇稿子的同時，又去查了「打成一片」，這次出來的翻譯是「mingle」，意指「交融」，是個非常漂亮貼切的解釋，教人感嘆科技日新月異，都快把我們專業人士給逼到沒飯碗了。那位到中國發展的美國老兄，不知後來有沒有如願進入大學教書？可以肯定，當年他若留在中國，直至今日應該早懂得「打成一片」是為何意了。