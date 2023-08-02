作者媽媽的少女時期。

我親愛的外婆，這時就毅然挑起了家庭重擔。

外婆參加了菜市場工作，當時的菜場算是「大集體」單位，每月有固定的收入。而且，下班了，還可以揀一些沒人要的剩菜葉子帶回來，煮在粥裡，給家裡老人和孩子吃。

賣菜的工作卻是非常辛苦的。菜市場每天很早就要開門，很晚才關門的。為了上班不遲到，外婆每天都是天邊還沒亮就起床，餓著肚子，先料理好家裡的事務，然後就匆匆忙忙地趕去上班。

站著辛苦叫賣一天後，往往天色都完全黑下來，才能匆匆地往家裡趕；一回到了家中，外婆往往還來不及喘口氣，就又要給家裡人做晚飯，洗衣服。日復一日，年復一年，披星戴月，勞作不息，無論颳風下雨，還是嚴寒酷暑。

從前贛州的冬天是相當寒冷的，水塘河流都會結冰。就在這樣嚴寒的日子裡，天濛濛亮時，在菜市場，外婆就得搓著凍得通紅已經裂開一道道血口子的雙手，從井裡吃力地提出井水來，然後把蔬菜 一件一件用水給沖洗乾淨，碼得整整齊齊。漸漸地，買菜的人們三三兩兩地來了，人越聚越多，外婆還要高聲叫賣著，給顧客熱情地介紹她的蔬菜。買到稱心的新鮮蔬菜的顧客，都滿意地離開了，可是，又有誰能想到菜場裡賣菜人的艱辛呢？

看到外婆這麼辛苦，外公非常心疼，晚飯時，他總是會給外婆留下一小碗乾米飯。可每當外婆看到孩子們眼巴巴地瞅著她吃飯，顯得是那麼飢餓的樣子，外婆往往吃上幾口，就推說自己已經飽了，而把米飯推讓給孩子們吃。她性格又極其要強，家裡再貧窮艱苦，她也總是把家裡收拾得井井有條，把自己和家人的衣服洗得乾乾淨淨，疊得整整齊齊的。

媽媽和小姨漸漸地長大了。外婆就想，要讓女兒出嫁時體體面面的，就暗中給女兒存錢，想讓女兒將來辦喜事時用。外婆去世後，家人在她的衣服口袋內層深處裡居然發現有一百來塊錢，這都是她老人家一天天，一月月，一年年，一點點節省下來的血汗錢啊。這些錢，也許現在的人們看著算不了什麼，可這些一分分，一角角，一塊塊的斑斑錢幣裡，卻凝結著多麼深沉偉大的母親的愛。

長期的超負荷勞苦，長期的營養不良，長期的飢餓，長期的精神壓抑，過多的生育，終於讓外婆的身體垮了下來。她患上了當時難以醫治的肺結核。

一九六七年春的一天早上，外婆在家裡突然吐血，倒了下去。這時，恰好我的爸爸江少華上門來看望外公外婆，見情況危急，他就急忙忙跑去大公路，攔下一輛車，和媽媽相幫著送外婆去醫院。可是，外婆的身體被長期損傷透支得實在太厲害了，還沒等人到醫院，她就不幸離世了。

外婆去世時， 才五十七歲不到。我的媽媽，一個美麗的大姑娘，在醫院裡痛苦地哭泣著，哭得躺倒在醫院的地板上起不來。

「我實在太痛苦了。自己的母親就這麼突然離開了，永遠走了。我沒想到，接受不了啊。」她好幾次都流淌著淚對我們這樣說。

我想，是何等強烈的痛苦，才能讓一個尚未出嫁的姑娘，不顧體面，不管一切，躺在醫院地上痛哭呢？這種年紀輕輕，就突然失去母親的痛苦，實在太讓人難以接受啊！

外婆去世已半個多世紀了，天上人間，陰陽兩隔。雖然我無緣見你一面，但我想對你說，親愛的外婆，我們真的很愛你，真的很想你。總有一天，我們會在天上重逢的。