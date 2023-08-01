懷念童年時的五角場(上)

五角場是上海東北部的一個小市鎮，顧名思義，是由五條大道鏈接而成的交通要道。今天這裡有著名的沃爾瑪、萬達影城，更不要說那些時髦的星巴克 、必勝客了，七層高的商場裡可以看到國內外的很多名牌商店。無數的公交、地鐵 把那些喜歡逛商店的上海人送到這裡，所以白天黑夜總是擠滿熙熙攘攘的人群。

可是我夢中的五角場，卻是另一番景象。我從小生活在五角場，我的小學中學都是在這裡上的。記得早上到清真食堂為全家人打豆漿，提著一個熱水瓶，走過熱鬧的自由市場，店門口油條大餅攤前總有人排隊，上班族買好了，邊吃著邊奔汽車站。

記得和同學到路邊的小河濱，看公社社員車水捕魚，上蹦下跳，我們也跟著歡呼雀躍。記得我們也會偷偷跑到五條馬路中間的大圓圈，爬上淞滬戰役留下的水泥碉堡，得意洋洋地瞭望來來往往的汽車。那時人行道是大大小小的花崗石鋪成的，高低不平，商店多是簡易平房，連最大的合作社、郵電局、銀行、糧店也不例外。一些修理皮鞋、雨傘的鋪子，往往在屋頂上扯出一塊布來，遮風擋雨，讓他們在人行道上施展手藝。我們經常光顧的一家小書攤用書架在門前圍出一小塊地方，放上兩條長凳，一分錢、兩分錢一本，成了孩子的天堂。

後來又在郵局旁邊的空地上造起一座新華書店，毛澤東著作、活頁文摘以外也有民間故事、中外歷史。雖然沒有實行開架售書，可是挨近書架，抽出一本翻翻還是允許的，我就在這裡翻過一千零一夜和格林童話。爸爸常給我們買三國演義連環畫，湊滿六十本全套，可惜文化革命中被付之一炬。

這些商鋪都非常集中，大圓圈兩百米以外就是公社的農田。完全南方式的精耕細作，溝是溝，壟是壟，一塊地還有個大糞坑。每天看著農民吆喝著水牛犁田，挑著木製的大糞桶給菜地施肥。印象中好像還有公社開辦食堂的熱鬧場面，農民們敲著碗筷，享受著吃飯不要錢的喜樂，可惜沒有多久，就銷聲匿跡了。

只一兩年功夫就是三年自然災害，市場凋零，糧食奇缺。五角場的自由市場奇蹟般地繁榮起來，沿街排開的各種攤販，賣什麼的都有。我小學的一個好朋友就常常在這裡賣菜，他的爸爸因為當過國民黨 兵，常年在農場勞改，他和媽媽不得已把自留地的青菜蘿蔔拿來賣，碰上就聊兩句。

市場正好在我放學的路上，每天邊走邊看。我看過擺場子賣狗皮膏藥的，練功夫唱戲的，還有說書的，一塊驚堂木，俠客故事說得天花亂墜，我也聽得如醉如痴，有時候甚至忘了回家，直到徒弟端著籃子來要錢，才匆匆離去。

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