作者外公外婆上世紀六○年代全家福。外婆為前排左二，媽媽後排左二。

我沒有見過外婆，只見過她留在世上唯一的一張照片。

外婆家住在贛州西門附近，世世代代以經營木材生意為生。外婆娘家向來以出美女帥哥出名，外婆又是家裡兄弟姊妹外貌最出眾的；她還是少女時，就以秀麗端莊，賢慧能幹而聞名鄰里。

據說，一九三○年她嫁到外公家時，整個南市街都轟動了，很多鄰居都跑來看這個美麗的新娘子。晚上，當外公用秤桿挑開外婆頭上的紅蓋頭時，他看見燭燈下的外婆端莊秀氣，儀態文雅，眼波流動；外婆微微抬眼看去，只看見外公英俊挺拔，齒白唇紅，正深情溫柔地凝視著自己，不禁臉紅了。兩位新人一見鍾情，從此開始了他們相濡以沫，風風雨雨的漫長人生。

外婆過門後，很快就把家裡家外的事務都操持起來了。她把老人照顧得無微不至，把家裡收拾得井井有條。當時外公仍然在別人鋪子裡做店員，外婆就鼓勵他自己創業。小倆口決定重操祖業，做起了煉豬油的生意。

他們在院裡開個小作坊，丈夫常去鄉下集市裡購買好肥豬肉、豬板油，挑回家，妻子和母親就相幫助，按家傳秘方提煉出精美高質的豬油，然後出售給大眾和設在城裡的肥皂廠。外公、外婆同心同力，每天都在辛勤勞動，家境就逐漸寬裕起來。

外公、外婆恩恩愛愛，結婚一年多就生下一個白胖閨女，這就是我的大姨。大姨四歲多時，外婆生下第二個孩子，又是個女孩，也就是我二姨。這下太婆生氣了，她說：「讓你早點給老大斷奶，你不聽，活活耽誤了我的孫子！」她自作主張，把孩子送給了別人。以後第三胎、第四胎、第五胎，全都是女孩，都是由老人做主，把孩子送了別人。

和自己的親骨肉分離，外婆心裡是多麼痛苦難受啊。每次看到孩子被送走，外婆都要傷心地落下淚來，可是母命難違啊。當時的社會上，對生男孩看得特別重，覺得這才是一個家庭最重要的事。街坊鄰居已經在七嘴八舌說閒話了，外公、外婆承受著巨大的社會壓力。

一九四四年，被送人的命運降臨到了我那出生剛不久的媽媽頭上。但這次卻因為外公的爆發，才改變了媽媽的命運。

那時正是抗日戰爭時期，蔣經國 先生在贛州任行署專員，中美合作，決定在當時尚處於抗戰後方的贛州的城郊黃金建造一座軍用機場。政府要求每家都出一個勞力，外公年紀過了，政府就讓外婆去工地上幫忙；因為路途遙遠，交通不便，就要求離開家住在工地裡。

恰恰這時，外婆懷上了媽媽；好心的保長就去和徵工的官員商量，免去了外婆的勞役之苦。看到愛妻還能留在家裡，外公高興極了，就認定是外婆肚裡的孩子給他們帶來了好運。後來，日軍轟炸正在施工的黃金機場工地，有不少勞工 殉難，外公就更加感謝這個尚未降生的孩子了。等媽媽出世後，雖然太婆不停地嘟嘟囔囔，抱怨說：「怎麼又是個女妹仔？」外公卻不管不顧，每天抱著嬰兒，親熱得不行。

有一天外公去鄉下買貨，很晚才回來。他一踏進家門，就發現外婆在不停地傷心哭泣，嬰兒卻不見了。原來，是太婆做主，把媽媽送給了一家菜農。

外公憤怒了。從來都對母親大人言聽計從的外公，對太婆大聲喊叫起來：「誰讓你送走我閨女的？快接回來！她不回來，我就出家當和尚去。」太婆妥協了。

第二天天剛濛濛亮，外公、外婆就走出家門，把媽媽從那戶農家抱了回來。就這樣，媽媽又回到了家裡。

中共 建政後，因為外公有文化，懂帳務，有人邀請他去國營單位做會計。外公向來就害怕「官府裡的人」，不敢去參加工作。可等到了一九五三年，政府搞起了統購統銷，豬肉一下子變成了戰略管控物資，再也不能隨便買賣了。隨著政府的管控變得越來越嚴，越來越緊，生意也就變得越來越難，最後，外公、外婆的祖傳煉豬油生意再也沒法做下去了。

當時太婆健在，家裡還有媽媽和小姨，都還是小孩子，這樣的一大家子人，突然之間就斷絕了主要經濟來源。無奈之下，外公就只好去鄉下買一些東西，肩挑著回到城裡來賣。他辛辛苦苦地忙活一天，也就只能掙上幾角錢。到了一九五七年，政府要搞大躍進，要割資本主義尾巴，私人販賣再也不被允許了，外公這條艱辛謀生之源也斷了。他那時的年紀已經近六十，以後就靠糊火柴盒，幫街道集體打短工，辛辛苦苦地掙點微薄的工錢。可就這麼點錢，又怎能維持一大家子的生活呢？

在我母親的記憶裡，少女時代的年月是一直是和飢餓聯繫在一起的。在她五、六歲之前，家裡的生活還是很不錯的，中午晚上經常看到有炒肉，而且煉完豬油後剩下的豬油渣可以隨便吃。漸漸地，平時再也看不到肉了，逢年過節才有那麼一點點；每個人碗裡米飯也變得越來越稀少了。再到後來，早上什麼吃的都沒有，一天就只能中午才能吃上一頓飯，而且要節省著吃，因為晚飯就不會有米了，只能用中午剩下的煮粥。