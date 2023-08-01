記得那是一九七三年的八月，我們一群剛從台灣來美的留學生 ，参加學校特地為我們安排的迎新遊湖活動。在欣賞蘇必略湖（lake Superior）兩岸風光的同時，我們也藉此機會，好好認識一下未來一年碩士生涯的夥伴。

室友小李和我，很幸運能住進我們系主任兼住宿家庭湯馬士博士的家裡。湯博士身材高大，一頭灰白頭髮和藹可親。湯夫人身材嬌小活力充沛，每隔一個周末，她都會開著她專用的金龜車，帶我們去採購或参加教會的義工活動。現在想起來，還真懷念他們帶給我們的暖暖關懷。

系主任家離學校很近，走路上下學非常方便。校園不大，我們很快就能適應。平日裡，除了上課、帶大一實驗課和在圖書館 裡準備功課查閱資料之外，我幾乎沒有多餘的時間，去熟悉學校裡的學生活動中心、體育館和其他環境。上課時，大學本科相關的科目，對我不成問題，但最花時間的是必修的教育 學分。只記得，每天勤翻字典、猛背單字、消化教材和準備考試。說起來，這一年在教育學分的鑽研和苦讀，讓我以後到公立學校教課和在中文學校教書，助益不小。

平日帶實驗課時，我很喜歡這些十八、九歲活潑好問的新鮮人；我也經常會被他們提出的問題，弄得啼笑皆非。從他們身上，我似乎覺得，我應該多多向他們學習這種「不恥下問」的精神。

平日裡，我們除了在校園碰面時打個招呼之外，大家聚在一起的時間並不多。那年的農曆新年聚餐，算是印象裡參加人數最多的一次。大夥兒圍坐一起，吃著帶有年味的飯菜，聊起了好多在台灣過年的點滴。每個人就在這種「每逢佳節倍思親」的情懷下，早把一陣陣吹過的蘇必略湖冷冽寒風，遠遠地置之窗外。

雖然近半個世紀快過去了，但每當午夜夢迴，我還是滿懷念那一年在蘇必略湖畔求學的日子。