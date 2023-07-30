日前我意外得知李選少校在三月十日去世，享年一百歲。

李選少校是貴州畢節縣人，小時候的生活極其困苦。由於收成必須交給地主至少一半，因而他十二歲開始就跟著商隊從貴州走到四川，背上將近五十公斤的岩鹽塊後再返回，一趟就要走半個月左右。

艱苦的扛工生活讓他清楚知識的可貴，結束商隊的工作後，插班考進小學五年級，並在半年的苦學後，不但獲得優異成績，甚至成為同學們的小老師。那個時候抗戰已經爆發，李選也與同學在教師的帶領下上街演話劇、唱愛國歌曲，甚至為空軍募捐。

一九四二年端午節 過後，李選毅然決然離家，花了一周的時間徒步到省城貴陽，報考憲兵第一團。他如願以償地考取，在接受嚴格的訓練後，第二年的五月一日正式成為一名憲兵。

李選告訴我，那一年的訓練淘汰非常多人。他們必須接受嚴格的基本軍訓以後，得學習法律教育 、六法全書、憲法常識，都由貴陽的法官給他們上課。此外憲兵是軍事警察，也得學擒拿、刑偵、擒拿、摔角、搏擊。

一九四四年十二月獨山戰役爆發，憲兵第一團固守風聲鶴唳的貴陽，團長閻俊少將派出憲兵安撫難民、收容與約束逃散的國軍，同時逮捕製造混亂的不法分子，則讓平時只是排查旅館與戲院的李選，更加明白憲兵在戰場上的重要性。

抗戰勝利後，憲兵第一團在一九四六年七月調到南京，在憲兵第一團二營六連一排的李選駐守南京城內，先後在國防部 、中華門、中山門、夫子廟、明故宮飛機場的憲兵區隊駐紮。讓他印象最為深刻的，便是參加戰犯審判與槍決谷壽夫。

李選在戰犯審判時負責法庭內的警備，戒護過谷壽夫、磯谷廉介、野田毅、向井敏明。他記得戰犯審判中規中矩，軍法官在尊重戰犯人格的狀況下一絲不苟地審判。此外野田毅、向井敏明本來狡辯，但在法庭方出示證據後，便不敢多言。