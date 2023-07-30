揮別三年的台灣，疫情 之後，熙熙攘攘的海外遊子又到回國探親之時。這一次和在香港 的大妹以及紐約的小妹約好，同時回台看父親。這三年大家都不好過，父親思念之餘，催促我們回台灣不知多少次，礙於疫情三姊妹都無法如願。終於等到台灣開放，不用再住進防疫 旅館，三姊妹立馬就訂下機票同時回台探父。

三人能夠同時回台確實不容易，每個人的事業都是頭上一片天空，這次難得放下工作，在台相約見面，一同探望父親。父親和三年前已經大不相同，反應沒有以前敏捷，說話也不清楚，有時很難聽懂他要表達什麼。

我和大妹見到父親，都是很有禮貌地問父親好，父親也很高興。小妹則不同，是父親唯一從小帶到大的女兒，即便小妹已經四十來歲，父親也已經九十高齡，看她衝往父親的身上就是一坐，幾乎是坐在父親的兩腿上。父親也抱她、親她，兩人的手互相來回觸摸著，這是父親對我和大妹從來沒有的。

父親充滿愛意的眼光看著他最心疼的小女兒，兩人有說不完的話，但又好像眼神交換之時，一切盡在不言中。「女兒是父親永遠的情人」，這話一點也不錯，愛是一個奇妙的東西，似乎不需要說什麼，就可以將兩人黏在一起，兩人黏得似乎已經忘記了時空，也忘記了我和大妹傻傻站在一旁。

有了小妹，父親好像沒有什麼話要對我們說，我和大妹站在旁邊手足無措，神情尷尬。大妹說：「不要耽誤他們相聚的時光，我們走吧！」於是我說了一聲：「爸，我們走了！」小妹和父親同時都說：「好。」留都不留我們，我與大妹訕訕離去。走在台北的街上，大妹對我說：「他們才是一家人。」

我大約三歲，大妹十個月的時候，父親便去了美國工作，大約每三、五年會回台灣一次。這張照片是父親於他第二次返美，在松山機場我們送行時拍攝（見圖）。那時出國的人都要戴著花圈，我和妹妹站在即將遠離他鄉父親的兩旁，表情仍舊是尷尬，因為和父親聚少離多，終究不是那麼親近。父親後來再婚，與後母生了弟弟和妹妹，全時間都和他們住在一起，和我們生活上自然沒有太多的交集。

一生當中，和父親相處的日子手指都數得出來。我想或許是我自己不夠主動，於是到了下一次見面的時候，我模仿小妹伸出手去牽父親的手。很快地、也很自然地，父親的手抽了出來，終究「我們不是一家人」。

感情的三字箴言早就已經不是「我愛你」，而是「在一起」，人若是不能相處在一起，如何培養感情？其實現在和父親也沒有什麼感情，相聚也不過是重新再相處及認識，也就是陪伴一個有血緣的老者，能幫他就幫幫。或許他也是心中內疚，和我有肌膚相觸表現出來的也就是僵硬與尷尬，想要彌補也為時已晚。不希望疏離卻疏離了一輩子，有血緣卻無親情，我們的父女關係就是這些短暫相處的照片。