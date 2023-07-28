九○年代中我人到中年，工作、家庭、孩子都有了。受出國潮影響，我咬牙放棄大學教職和平平安安的生活，隻身來加拿大 讀書，然後全家移民 、定居。沒想到拿到學位後找不到工作，各種專業工作招聘都要求應聘者要有「加拿大工作經驗」，一下子把移民申請時給分的相關工作經驗變為零，把大家找工作的大門緊緊關閉，讓多少專業技術移民求告無門，欲哭無淚。

也不知政策制定者安的什麼心，難道他們看不出那是一個明擺著的悖論？不給新移民工作機會，何來加拿大工作經驗？不如直說就是不想雇用新移民。那又何必根據母國工作經驗、教育水平和語言能力打分接收他們？讓他們叫天天不應，喚地地不靈，歷經磨難！

那時來自中國的人不像現在，來去兩可，可以海歸。那時辦了移民就是開弓沒有回頭箭，戶口被註銷了，人被工作單位除名了，住房分給別人了，回去不光是無顏見江東父老，根本就再無立錐之地，回去的難處比留下來還大，無奈只好硬著頭皮撐下來。

所幸天無絕人之路，憑著打零工、做家教、看小孩、陪老人，在加拿大倒也不至於餓肚子。但終究不是長久之計，我又不懂做生意，沒有其他技能。為找到自己能勝任的中小學教學職位，我在熱心教授的引薦下，到市區一所只有七、八年級的小型學校去做義工，一周三天像正常上班那樣，去學校幫新移民的孩子盡快適應加國的學校生活。因為當時學校的老師都是非白即黑的本地人，鮮少有能講普通話又懂英文懂教育的老師，師生之間根本無法交流。

我就這樣抱著要找一份中小學教職的希望，而又不知最終能否如願的忐忑和憂慮之心，自帶乾糧，自付交通費，竭盡所能地幫助有需要的老師和學生，做他們溝通的橋梁，確保學生明白老師的要求，按要求每天學習，每天進步。

皇天不負有心人，老天爺餓不死瞎家雀。這樣幹了漫長的八個月以後，終於在多倫多星報上，看到了多倫多教育局 招收高中語言教師職位的廣告。我當即申請，並得到我所做義工那所學校校長和相關老師的推薦信，證明我除了母國相關學歷和教學經驗，再加上加拿大教育學碩士學位，並已經透過做義工的方式積累了加拿大經驗，工作兢兢業業，卓有成效，有推薦信為證。

由此我通過了多倫多教育局人力資源部的初審，得以進入教師人才庫，這只是第一步。緊接著又經歷了用人學校校長、教研室負責人和一些權威教師的幾次面試，最終拿到了市區一家高中半個工的教職，總算心中一塊大石落了地。

有了那半個工，生活就有了著落，有了盼頭。我全身心投入，用整個工的時間，拿半個工的薪水，除了完成自己的本職教學工作，誰的忙都幫，幫新移民學生適應新環境，為學生、家長和老師們及校方做溝通的橋梁。我深知我能有工作機會，正是因為大批大陸移民的孩子入學才給我帶來的。

看到很多與我背景相似、比我能力強的人，依然受困於沒有加拿大經驗，而找不到專業工作，我覺得所有的苦和累都值了。感覺真是向死而生，自己的付出沒有白費。經過三年努力，我終於等來機會轉為全工。